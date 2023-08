Porto Alegre recebe neste sábado Despertar Digital Innovation Day

Acontece neste sábado (19), em Porto Alegre, o Despertar Digital Innovation Day, iniciativa que tem como propósito conectar o empreendedorismo feminino com a inovação e os conceitos da nova economia, promovendo a transformação digital dos negócios comandados por mulheres. O evento, que tem o apoio do Sebrae-X, acontece das 9h às 19h, no Centro de Eventos do POA Innovation Center (Av. Severo Dullius, 2125, bairro Anchieta).

Entre os nomes confirmados estão Amanda Feitosa, fundadora da comunidade Women in ABM, Ana Cláudia Plentz, sócia e COO da 49 Educação, Ana Paula de Biasi, CEO na Leonora Ventures e Sophia de Souza Grison, CEO e co-founder da DM Sucess e investidora anjo mais jovem do Brasil.

O Despertar Digital Innovation Day foi idealizado pelas empreendedoras Patrícia Janczak e Karine Hasse.

Estão previstas três trilhas de conteúdo exclusivas, desenvolvidas especialmente para atender às necessidades das mulheres empreendedoras.

O conteúdo estará distribuído em dois palcos (Palco Despertar e Palco Inovação) e no Espaço Inspiração. O evento deve receber mais de 30 palestrantes e são esperadas 300 pessoas para um encontro entre empreendedoras do mercado tradicional, startups, investidores e atores do ecossistema de inovação gaúcho.

O evento também irá promover uma feira de negócios com a participação de 15 startups de founders mulheres, que poderão se conectar com investidores, outras empresas e com agentes do ecossistema.

“O Despertar Digital nasceu de uma busca pessoal por um propósito, algo que me inspirasse a inspirar e que fizesse sentido para outras pessoas também. Nós queremos criar e alimentar uma rede que se torne cada vez maior e mais forte dentro do empreendedorismo feminino, trilhando caminhos dentro da inovação e mostrando oportunidades para quem quer expandir seus negócios e fazer disso tudo uma grande família”, afirma Karine.



Patrícia destaca três pilares fundamentais: o empreendedorismo feminino como força transformadora que deve ser incentivada e apoiada; a cooperação como propulsora do progresso coletivo e a inovação como aliada indispensável para enfrentar os desafios do mundo atual. “Nossa capacidade de compartilhar conhecimentos, experiências e recursos nos torna mais fortes diante dos desafios que enfrentamos. Juntas, somos uma rede poderosa, com diversas perspectivas e habilidades, capazes de alcançar resultados que, individualmente, seriam inalcançáveis”, destaca.