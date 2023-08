Inscrições em projeto da Zenvia para promover diversidade encerram sexta

Com a proposta de impulsionar a diversidade e a igualdade de oportunidades no mercado de trabalho, a Zenvia está com inscrições abertas até essa sexta-feira (18) para o Empower Code PcD. Serão 30 vagas e três meses de duração do programa que tem como foco capacitar pessoas com deficiência em programação e desenvolvimento de software.

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que 20% da população brasileira possui algum tipo de deficiência, o que totaliza cerca de 45 milhões de brasileiros.

Anteriormente, a empresa realizou o Empower Code for Women, que certificou 60 alunas, sendo três delas contratadas pela empresa, e o Empower Code for All, que certificou 23 alunos.

"Acreditamos firmemente no poder da diversidade para impulsionar a inovação e o progresso social. O Empower Code PcD representa nossa dedicação em criar um ambiente inclusivo e promissor para que todos possam contribuir, de maneira significativa, para o cenário tecnológico", comenta a CHRO na Zenvia, Katiuscia Teixeira.

A iniciativa conta com alguns diferenciais, como turmas reduzidas para um acompanhamento mais próximo e individualizado, pausas de descanso entre as semanas para assimilação e revisão de conteúdo e apoio e materiais individualizados para colaborar com o desenvolvimento do participante.