Samsung apresenta novo monitor gamer Odyssey OLED G9

A tela super ultrawide da Samsung acaba de receber uma nova versão com a chegada ao Brasil do Odyssey Oled G9. O monitor, com display curvo de 49 polegadas chega ao mercado com resolução DQHD (5120×1440 pixels), equivalente a 1.7x mais pixels do que modelos tradicionais Full HD.

Um dos grandes destaques do monitor Odyssey OLED G9 é a qualidade de imagem e fidelidade de cores, graças à tecnologia OLED que foi combinada aos exclusivos pontos quânticos para apresentar mais brilho às imagens. O jogador também conta com um tempo de resposta de 0,03ms, evitando o efeito ghost em jogos de alta velocidade. A taxa de atualização pode chegar até 240Hz, permitindo que o usuário não perca detalhes dos movimentos do adversário e reaja rapidamente.

De acordo com a fabricante, a tela curva de 1800R fornece mais imersão e ainda é equipada com tecnologia HDR e True Black 400, que gera um preto puro na tela sem a fuga de luz dos pixels. Em jogos mais escuros esses recursos fazem a diferença para quem deseja mais realismo durante as partidas.

O processador é o AMD FreeSync Premium Pro e o monitor conta com entradas HDMI 2.1, Micro HDMI, Display Port 1.4 e USB Hub para facilitar a conexão com fontes de vídeos externas. Para trazer praticidade na hora de jogar, a função Auto Source Switch+ detecta os dispositivos conectados ligados e muda automaticamente para o novo sinal de origem.

O preço sugerido é de R$ 11.999,00.