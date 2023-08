SAP Labs Latin America promove competição de inovação com clientes

A SAP Labs Latin America, localizada em São Leopoldo (RS), vai realizar a 9ª edição do SAP Innoweeks, competição de inovação e desenvolvimento de novas tecnologias para desafios propostos pelas empresas participantes do Brasil, México, Colômbia e Alemanha. A ação vai envolver as empresas Pif Paf Alimentos, Liverpool, Alpina Produtos Alimentícios e TDK Electronics do Brasil.

As soluções criadas serão apresentadas para as companhias no dia 23 de agosto, quando serão escolhidos os vencedores de cada categoria e o grande campeão.

Os desafios desta edição envolvem áreas como visão computacional, análise preditiva, precificação inteligente, logística e rastreabilidade. Mais de 80 profissionais da SAP e clientes foram divididos em quatro equipes com as funções de gerente de projetos, técnico de Design Thinking, arquitetos, desenvolvedores, designers e inovadores.

SENAI-RS vai estar disponível para todas as equipes com mentores das áreas de tecnologias para indústria 4.0 . Os prêmios que serão disputados pelas equipes são Prêmio de Escalabilidade, Prêmio de Design, Prêmio de Arquitetura, Prêmio de Integração, Melhor Showcase, Melhor Inovação, Propósito, e Vencedor da Competição.

"A competição é um programa amplamente estratégico para a SAP Labs, pois conecta nossas grandes prioridades de aproximar clientes, gerar oportunidades para empregados e inovar com desafios reais", afirma o líder de Tecnologia e Transformação da SAP Labs Latin America, Nickolas Werckmeister.

O SAP Innoweeks, desde 2015, contando com essa 9ª edição, já impactou 44 clientes de sete países da América Latina, em 48 projetos de co-inovação.