Processo de conclusão da liquidação da Ceitec é estendido até novembro

Patricia Knebel

O processo de liquidação do Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada (Ceitec) será estendido por mais três meses, até 10 de novembro. A decisão foi tomada nesta quinta-feira (10), em Assembleia Geral Extraordinária, realizada na sede da empresa, na Lomba do Pinheiro. A decisão tomada anteriormente pelo governo federal, maior acionista da empresa, foi tirar, por meio de um decreto, a empresa do plano nacional de desestatização, onde estava por decisão da gestão de Jair Bolsonaro. Isso sinalizou ao mercado que há intenção de retomar a atividade da empresa. A definição do melhor modelo para isso acontecer, porém, carece de mais tempo e estudos. "Não dá para recriar a empresa sem um estudo adequado. Seria irresponsabilidade do governo", avalia o liquidante da companhia, Augusto Gadelha. Apesar de ser o "liquidante", ele comenta que a sua missão é ajudar a recuperar a empresa. Além dele, estiveram presentes a procuradora da Fazenda Nacional, Luciana Cortez Roriz Pontes e a secretária da Assembleia, Manuela Alegria Martins Ilha."A ideia é que a Ceitec volte a ser uma empresa sadia, portanto, nós temos que obedecer toda a legislação, atender as orientações do governo e fazer o que ele determinar no sentido de fazer a reversão necessária", reforça.