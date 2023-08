Startup oferece moradia conectada a serviços para proprietários e locatários

A Housi, startup que oferece moradia conectada a serviços para proprietários e locatários, é parceira da construtora ABF Developments no empreendimento Hola Sunset Lofts, que possui um conceito de estadia curta, internacionalmente conhecido como short stay. O modelo foca em construções que sejam eficientes, conectadas e com contratos de locação a partir de uma diária.

“Tudo neste empreendimento foi pensado para facilitar a vida, tanto do comprador, quanto do inquilino e a Housi está dentro deste nicho de produtividade. Caso não haja interesse, o cliente pode fazer o processo de forma independente também. Tudo na palma da mão, por meio do smartphone”, comenta o CEO da ABF Developments, Eduardo Fonseca.

Segundo ele, entre as principais facilidades proporcionadas ao proprietário estão o cuidado e responsabilidade sobre o processo burocrático de locação, desde o anúncio até a validação do contrato junto ao cliente; o pagamento de todas as contas de consumo do imóvel, e a reposição de itens que venham a sofrer danificação, entre outras.

Já para os clientes locatários, a Housi oferece, por meio de um aplicativo, a possibilidade de acesso a soluções e contratações de diversos serviços, como efetivar o próprio aluguel de apartamentos, a reserva de espaços do Hola Sunset Lofts – coworking, lavanderia, espaços sociais -, acesso à portaria online e às bicicletas compartilhadas.

“Ter um empreendimento com a solução da Housi é estar conectado à tecnologia e inovação junto com o AppSpace, nosso ecossistema completo de serviços. Unimos as marcas mais desejadas e soluções de conveniência ao empreendimento, que aumentam a rentabilidade aos investidores e a atratividade dos moradores, gerando mais tempo para o que realmente importa”, afirma o CEO da Housi, Alexandre Frankel.

Atualmente, a Housi está presente em mais de 500 prédios, espalhados em mais de 120 cidades brasileiras e conta com mais de 75 mil unidades na base da startup.