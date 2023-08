Usuários se preocupam com vazamento de conversas, diz KPMG

Os brasileiros consideram o rastreamento na internet uma invasão de privacidade e a ampla maioria (94%) ouvida em estudo conduzido pela KPMG e pela APPC acredita que as propagandas têm algum nível de relação com seus hábitos de pesquisas – e 79% sentem que elas se relacionam com conversas mantidas perto dos dispositivos.

Mesmo assim, os entrevistados continuaram utilizando normalmente (30%) suas redes e dispositivos, mas 37% passaram a prestar mais atenção ao que falam. Em uma escala de preocupação de 1 a 5, 88% deles indicaram notas 4 e 5, revelando que estão preocupados com possíveis vazamento de dados.

“Temas como privacidade, segurança da informação e ética estão ganhando mais relevância no contexto dos negócios, devido à sua sensibilidade e aos impactos negativos que podem causar por meio de exposições ou usos inadequados”, aponta o sócio-diretor de Managed Risk & Security Services da KPMG no Brasil, Thiago Leme. “Tudo isso faz a sociedade refletir sobre o uso de dados e gera um certo desconforto sobre as fronteiras da nossa privacidade, principalmente em relação a informações que não gostaríamos de compartilhar”, acrescenta o gestor.

O estudo “Qual o futuro da proteção de dados no Brasil?” contou com 1 mil respondentes de todas as regiões e classes sociais do País e indicou ainda que a construção de confiança passa a ser um grande diferencial, sendo fundamental que essas interações passem por ajustes.

dados vazados . O setor bancário se destacou como tendo o maior índice de confiança (39%). Já as empresas com maior concentração de desconfiança são: telefonia (48%) e comércio (43%). Prova disso é que a maioria (76%) indica que não voltaria a fazer negócios com uma empresa que tenha. O setor bancário se destacou como tendo o maior índice de confiança (39%). Já as empresas com maior concentração de desconfiança são: telefonia (48%) e comércio (43%).

Atualmente, 95% dos acessos à internet são realizados por smartphones, onde 94% dos usuários utilizam a internet todos os dias e outros 6% fazem uso frequente, isto é, quase todos os dias. O acesso às redes sociais figura como o primeiro fator de motivação de conexão, seguido pelos demais fatores, em ordem de preferência: fazer compras (68%), internet banking (66%) e assistir filmes/séries (63%). Outro fato relevante é que temas relacionados a trabalho (47%) e estudo (46%) apareceram como itens de menor preferência para utilização da internet.

“As organizações estão buscando fornecer experiências melhores aos clientes, tentando um equilíbrio ideal entre personalização e assertividade, para que a fidelização ocorra de forma natural ou preditiva. Isso nos faz confiar em determinados algoritmos, os quais indicam as melhores decisões a serem tomadas. À medida que a geração de dados e o poder de análise aumentam, fica evidente para as organizações com quem elas devem se relacionar e como influenciar melhor essa relação”, afirma Marcos Fugita, sócio-líder de Managed Risk & Security Services da KPMG no Brasil.