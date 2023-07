Se forem lentos, bancos podem perder até US$ 89 bilhões

Os bancos emissores de cartões que tiverem uma abordagem lenta para investir em opções de pagamentos de próxima geração poderão perder em torno de US$ 89 bilhões em receita, até 2025. O estudo ‘Meios de pagamentos tornam-se pessoais: Como se manter relevante quando os consumidores buscam o controle’, lançado recentemente pela Accenture, revela que o aumento da concorrência e os novos comportamentos dos consumidores está colocando em risco a receita destas instituições. O relatório da Accenture, baseado em pesquisas com mais de 16 mil consumidores em 13 países, entre eles o Brasil, identificou que os consumidores estão frustrados com as opções atuais para pagamentos presenciais e online. Transações lentas (27%), falhas (28%) e a falta de controle (28%) são algumas das maiores queixas dos brasileiros. Embora consumidores confiem em seus bancos mais do que em outros players de pagamentos, eles estão abertos a trocar por novos meios. De fato, 31% dos respondentes que usam cartão de crédito como método de pagamento preferido, considera a hipótese de mudar para outro meio. Metade destes busca reduzir suas despesas com juros ao optar por cartão de débito, dinheiro, BNPL ou cartão pré-pago. A outra metade está planejando mudar porque prefere a conveniência ou o controle de aplicativos de banco, carteiras digitais ou apps ‘entre contas’ para pagamentos. O dinheiro físico segue como opção predominante para 66% dos consumidores globalmente (67% para os brasileiros), mas alternativas inovadoras vêm ganhando participação rapidamente. A pesquisa indica que serviços como carteiras digitais já tem uso de 56% dos usuários, ganhando dos 48% que utilizam cartão de crédito. No Brasil, as carteiras digitais correspondem a 50%, contra 72% do cartão de crédito. O país também está à frente na adoção de novos meios de pagamento, juntamente da China e da Índia, principalmente devido a utilização exponencial do Pix. Outras opções, como “entre-contas” (A2A) e “compre agora, pague depois” (BNPL) estão ganhando mercado rapidamente – e mais disrupção está por vir em pagamentos biométricos, máquina-a-máquina e pagamentos no metaverso. Isso pode parecer surpreendente, mas está alinhado com o entusiasmo do consumidor com soluções de pagamento sem atrito, que oferecem flexibilidade, velocidade e facilidade de uso – sem prejuízo da segurança.

TIM é a primeira operadora a ter planos com assinatura Apple One inclusa

A nova campanha da empresa será estrelada pelo ator Rodrigo Santoro

TIM/Divulgação/JC

A TIM irá oferecer planos de assinatura Apple One inclusa em seus planos aos clientes – é a primeira operadora da América Latina com essa oferta. A campanha de divulgação será estrelada pelo ator Rodrigo Santoro. São duas ofertas para os planos TIM Black que trazem Apple One sem custo adicional e incluem os serviços Apple TV+, Apple Music, Apple Arcade e iCloud+ (com 50GB de armazenamento). No mercado, a assinatura Apple One Individual custa R$ 34,90 mensais. As novas opções custarão R$ 224,99 com 50GB de internet e R$ 294,99 com 100GB de internet, em pacotes que podem ser compartilhados com o titular e mais um ou até três dependentes, respectivamente. Os clientes poderão usar os serviços Apple One no iPhone ou outros devices Apple, smart TVs e alto-falantes inteligentes. Terão ainda WhatsApp, redes sociais e roaming internacional e a internet que não for utilizada acumula para o mês seguinte. A contratação já pode ser feita em qualquer loja TIM ou no site da operadora.

Samsung lança nova geração de smartphones dobráveis

Galaxy Z Fold5 tem nova Tela Flex, 3,78 vezes maior que a anterior

Samsung/Divulgação/JC

Chegam a partir do dia 11 de agosto no Brasil os novos smartphones dobráveis da Samsung Electronics: o Galaxy Z Flip5 e o Galaxy Z Fold5. A quinta geração terá processador Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy e Inteligência Artificial para aprimorar a experiência das câmeras. Os aparelhos aparelhos custarão a partir de R$ 7.999. Uma nova dobradiça é o que torna possível a experiência dobrável. "A Samsung está revolucionando a indústria móvel com dispositivos dobráveis ao estabelecer o padrão e aprimorar continuamente a experiência", afirmou TM Roh, presidente e chefe de negócios de Experiência Móvel na Samsung Electronics. Tanto o Galaxy Z Flip5 quanto o Galaxy Z Fold5 foram projetados para atender às expectativas de durabilidade. A tela principal – 6,5 e 7,6 polegadas, respectivamente – é equipada com uma camada de dispersão de choque e a parte traseira redesenhada para proporcionar uma exibição mais sólida. Além do suporte IPX83, molduras de alumínio reforçado e o vidro Corning Gorilla Glass Victus 24 aplicado tanto à Tela Flex quanto na parte traseira. O novo módulo de dobradiça integrado apresenta uma estrutura de trilho duplo que dissipa impactos externos. Galaxy Z Flip5

A nova Tela Flex, agora 3,78 vezes maior do que a geração anterior, oferece recursos novos, especialmente mais opções de personalização, incluindo relógios informativos e gráficos que podem combinar com mostradores de um Galaxy Watch. A partir da tela fechada, é possível acessar informações como clima, controlar a reprodução de músicas e acompanhar as notícias. Também é possível verificar notificações e acessar as configurações rápidas para Wi-Fi ou Bluetooth. Galaxy Z Fold

O Galaxy Z Fold se posiciona para apoiar a produtividade por meio de uma experiência em tela grande e robusta, evoluindo do Múltiplas Janelas e Continuidade de Apps para uma ampla variedade de recursos, incluindo a Barra de Tarefas, arrastar e soltar e a otimização de aplicativos de terceiros. A S Pen Fold Edition20, introduzida na terceira geração do Fold em 2021, também foi aprimorada.

