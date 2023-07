Viajar para o exterior é desejo de 55% do público digital, aponta Comscore

Comscore performance dos conteúdos sobre viagens nas redes revela que 55% dos consumidores da categoria têm a intenção de fazer sua primeira viagem internacional nos próximos 12 meses. Novo levantamento feito pelasobre arevela que

De acordo com a análise, a categoria “travel” engloba agências de viagens on-line, provedores de serviços, sites de viagens com descontos e recursos de informações sobre o tema. A população digital total relacionada a esse segmento possui 78,5 milhões de usuários únicos (UVs), sendo a maioria pertencente às classes C (mais da metade) e B.

Mulheres com 25 anos ou mais têm uma afinidade maior com a categoria. Por outro lado, aquelas acima dos 45 anos consomem mais tempo de conteúdo relacionado a viagens, somando uma média de 84 minutos por mês. Além disso, a audiência é predominantemente mobile, com 71 milhões de usuários únicos conectados exclusivamente via dispositivos móveis. O estudo mostra, ainda, que houve um aumento significativo de 67% em minutos consumidos nos últimos três anos.

Já em relação às preferências dos internautas brasileiros com mais de 18 anos quando buscam por viagens nas redes, a maioria respondeu que gosta de viajar e aprender sobre lugares exóticos (75%) e concorda que a internet é uma ferramenta útil para planejar e reservar viagens (67%).

“Essas descobertas oferecem insights valiosos para empresas e profissionais do setor de viagens, turismo e áreas correlatas no Brasil que querem se conectar com suas audiências em diferentes canais”, comenta Ingrid Veronesi, diretora sênior da Comscore para o Brasil.

O interesse dos consumidores por viagens também é demonstrado nas métricas de engajamento digital. Em abril de 2023, a categoria “travel” gerou mais de 32 milhões de impressões em anúncios on-line, impactando em média 8 milhões de usuários únicos até quatro vezes. Os conteúdos com melhor performance estavam hospedados nas plataformas UOL, Globo, Google Sites, IG Portal e Microsoft Sites, respectivamente.

O estudo também identificou que os dez principais sites de viagens e hospedagens do mercado brasileiro representam uma audiência única de 29 milhões de usuários, alcançando quase 37% do segmento. A Priceline.com Incorporated, que engloba o Booking.com, lidera a lista com 10,8 milhões de usuários únicos. No entanto, quando analisamos a quantidade de minutos consumidos, observa-se que o Voeazul.com.br aparece em primeiro lugar.

Nas redes sociais, a análise de janeiro a junho deste ano, revelou como os dez principais players em relação aos números de ações e audiência: Hotel Urbano (BR), Melhores Destinos, Azul Linhas Aéreas, LATAM Airlines (BR), GOL, Airbnb, Decolar (BR), Booking.com, Maxmilhas e Zarpo. Entre eles, o perfil Melhores Destinos performou entre os posts com o maior engajamento.