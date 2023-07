Brasil é o mais otimista sobre impacto da IA no trabalho, diz BCG

A nova onda de sistemas de Inteligência Artificial generativa (IA Gen) está transformando os negócios em um ritmo acelerado – e os brasileiros estão ansiosos por isso. Pesquisa inédita do Boston Consulting Group (BCG), mostra que 70,6% dos profissionais do Brasil estão otimistas em relação aos impactos da inteligência artificial no trabalho, a maior taxa do mundo na pesquisa do BCG, seguido da Índia (60%), e Oriente Médio (58%). Os menos otimistas são Estados Unidos (46%), Holanda (44%) e Japão (40%).

Além de mais otimistas, os brasileiros são o público menos preocupado com a aplicação da tecnologia no dia a dia profissional. 77,3% dos entrevistados acreditam que os benefícios da IA generativa superam seus riscos, valor acima da média global de 71%, e apenas 23,5% sentem que seu trabalho pode deixar de existir devido à IA.

“Os profissionais de hoje veem a IA como uma oportunidade de ganhar tempo e promover a inovação no trabalho. Apesar disso, ainda se nota falta de informação sobre como a tecnologia pode ajudar”, avalia o diretor executivo e sócio do BCG. Segundo ele, isso fica evidente ao ver que, dentro das organizações, as lideranças são mais positivas em relação ao uso de IA, enquanto profissionais da linha de frente se preocupam se a ferramenta não atrapalharia o futuro de suas posições. “Por isso é essencial treinamento e um melhor entendimento sobre o potencial da ferramenta no dia a dia dos colaboradores”, acrescenta.

O executivo se refere à diferença notada pelo BCG em relação às respostas de líderes sêniores e trabalhadores da linha de frente: enquanto 62% dos líderes em todo o mundo são otimistas em relação à IA, apenas 42% dos profissionais da linha de frente compartilham dessa visão. A pesquisa mostra, ainda, que o uso frequente de inteligência artificial aumenta a confiança dos usuários.

“Vimos que a maioria dos líderes (80%) relata que usa regularmente ferramentas de IA generativa, enquanto apenas 20% dos funcionários operacionais fazem o mesmo. A falta de experiência com a ferramenta pode explicar essa disparidade, já que profissionais que não usam a IA não conseguem visualizar claramente seus benefícios”, afirma Sinatura.

A pesquisa, intitulada “IA no Trabalho: O que as pessoas estão dizendo”, foi baseada em entrevistas realizadas pelo BCG com mais de 12,78 mil profissionais de 18 países, diferentes indústrias e diversos cargos, desde a alta gerência até a linha de frente, e teve como principal objetivo entender como a evolução da IA afetou a rotina de trabalho.