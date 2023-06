Smark e AVMB querem reduzir tempo de fechamento de contratos

A Smark, com sede no Tecnopuc, e a AVMB-Asten, projetam reduzir em mais de 90% o tempo de fechamento de contratos a partir de uma parceria de uso da solução de assinatura eletrônica integrada ao sistema de CRM.

A funcionalidade já disponível para os clientes das empresas. A expectativa é que a assinatura de documentos possa ser feita em poucos cliques, gerando agilidade e zerando uso de papel em diferentes áreas da corporação.

“O nosso CRM dispõe de uma API justamente para integrar com as mais diversas ferramentas que o nosso cliente utiliza no seu dia a dia da gestão comercial. A partir da parceria junto à AVMB, potencializamos o conforto e a agilidade no fechamento de um contrato. Dessa forma, todo o processo de venda pode ocorrer de forma digital, alçando a empresa ao mesmo patamar das grandes multinacionais”, destaca o CEO da Smark, Leandro Ceccato. A empresa soma mais de dez mil contratos gerenciados em sua plataforma.

O Asten Assinatura é um sistema para assinatura eletrônica que possui recursos como reconhecimento facial, autenticação por pix, carimbo de tempo vinculado ao Observatório Nacional, além de registros de rastreabilidade e geolocalização, assinatura com certificado digital em nuvem, dentre outros meios de autenticação eletrônica. A solução utiliza tecnologia blockchain que garante a inviolabilidade dos documentos e oferece mais segurança e agilidade às negociações feitas através do sistema.

O Asten possui mais de 100 serviços de API disponíveis para integração com empresas. De acordo com o gerente de relacionamento na AVMB, Fernando Sehn, um dos diferenciais é que possui inúmeras ações em lote, por meio das quais pode-se, por exemplo, gerar automaticamente e tramitar diversos documentos ao mesmo tempo. Existe ainda a opção de criar uma sala de conversa privada por envelope e editar documentos compartilhados, o que pode ser muito interessante para o board.

“O sistema possui excelente usabilidade e permite criar modelos editáveis e formulários para coleta de dados”, comenta.