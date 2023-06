JBL lança Clip 4 Eco, caixa de som bluetooth

Com design inovador e ecológico, a Harman traz para o Brasil a JBL Clip 4 Eco, caixa de som bluetooth foi desenvolvida com materiais sustentáveis: 90% de plástico reciclado na estrutura mecânica e 100% de tecido reciclado no revestimento. O produto conta ainda com uma embalagem ecológica feita com papel certificado pela FSC, com tinta de soja biodegradável e sem plástico.

Empenhada em reduzir a pegada de carbono em 30% até 2025 e alcançar a neutralidade em 2040, a JBL diminui não só a quantidade de plástico virgem utilizado, como também a quantidade geral de carbono do produto.

De acordo com a empresa, a JBL Clip 4 Eco garante o mesmo desempenho de som JBL Pro Sound, com graves mais potentes e fortes. Em um formato oval que cabe na palma da mão, a caixa de som tem até 10 horas de reprodução, com 5W RMS de potência sonora. Com Bluetooth 5.1, tem carregamento portátil, resistente à poeira e à prova d’água.

O produto está disponível na cor branco nublado e tem preço sugerido de R$ 399,00.