Semente investe R$ 500 mil para acelerar Innoway

Recursos para o core da operação

O destino do investimento

Trabalhamos com aceleração de cultura de inovação por meio da inteligência de dados. Vamos investir grande parte do aporte no core do nosso negócio. Também estamos investindo em talentos voltados à área comercial, profissionais que entendam ou estejam dispostos a aprender sobre vendas especializadas na área de inovação. Queremos tornar nossos times cada vez mais criativos e intraempreendedores. Já na parte de inovação, investimos na nossa tecnologia proprietária. Estamos lançando a versão 3.0 do nosso sistema, o que permite entregas de resultados mais velozes, precisas e com uma experiência superior para os nossos clientes. Também iniciamos um programa de melhoria contínua de nossa governança e tecnologia de segurança de dados.



A importância da disciplina em um cenário complexo

Ser certeiro nos investimentos é sempre importante, independentemente do cenário de mercado. Por isso, priorizamos a resolução de desafios reais que gerem receita, aprendizado, performance e ganhos de produtividade. É como ir à academia, não há ganhos sem disciplina. Essa mentalidade nos faz manter a confiança e a proximidade com nossos investidores.



Inteligência de dados acelera cultura de inovação

O nosso foco é desenvolver o potencial inovador das pessoas por meio de uma abordagem estratégica e educacional para a inovação. O Innoway 3.0 gera planos de aceleração da cultura de inovação através de um mapeamento 100% digital com líderes e colaboradores. Nosso sistema realiza cerca de 30 mil correlações de mais de 100 temas relacionados à nossa tese comprovada de cultura de inovação. O plano define ações e prioridades em termos de mentalidade, estratégias e ferramentas de inovação como governança avançada, roadmap de ESG claros, tecnologias exponenciais e projetos sofisticados de inovação aberta.