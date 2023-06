Líderes de TI no Brasil estão confiantes quanto à adoção de IA em organizações

Em um ano de avanços significativos no uso da inteligência artificial (IA), tanto em aplicações B2B quanto B2C, os líderes de TI no Brasil estão confiantes quanto à adoção da tecnologia em suas organizações, em comparação com os líderes globais, mostra a pesquisa Global Tech Trends Survey 2023, da Equinix.

Segundo o levantamento, mais de quatro em cada dez executivos de TI entrevistados globalmente (42%) acreditam que sua infraestrutura não está preparada para as demandas da tecnologia. Já no Brasil, o cenário é mais positivo e somente 22% deles revelam preocupações com a infraestrutura digital. A pesquisa consultou 2.900 líderes globais de tecnologia de TI das Américas, Ásia-Pacífico e regiões da Europa, Oriente Médio e África (EMEA).

"Os líderes de tecnologia em todo o mundo estão acelerando a integração da IA em suas organizações, e ela está se tornando cada vez mais uma capacidade crítica para habilitar sistemas inteligentes e autônomos que alimentam um negócio moderno. Aqueles que não conseguirem maximizar seu uso podem ficar para trás", disse Kaladhar Voruganti, Tecnólogo Sênior da Equinix.

A adoção de IA está avançando em todos os setores da indústria, com três quartos (75%) dos 2.900 tomadores de decisão de TI entrevistados em todo o mundo buscando se beneficiar das vantagens da tecnologia e já usando ou planejando usá-la em funções-chave.

As organizações globais são mais propensas a utilizar IA, ou planejam fazê-lo, em operações de TI (85%), seguida por segurança cibernética (81%) e experiência do cliente (79%).

No Brasil, atividades relacionadas à TI também lideram o ranking (97%), com experiência do cliente (96%), marketing (92%) e vendas (91%) na sequência.

"O desenvolvimento bem-sucedido de modelos precisos de IA depende do acesso seguro e de alta velocidade a fontes de dados internas e externas que podem estar espalhadas por várias nuvens e data brokers", acrescentou Voruganti.

Comparando as regiões, os líderes da EMEA demonstraram a maior incerteza sobre a capacidade de sua infraestrutura para acomodar as necessidades de IA (49%), em comparação com os líderes da Ásia-Pacífico (44%) e das Américas (32%).

"O Global Tech Trends Survey aponta que a IA é quase uma unanimidade entre as tecnologias em uso ou com mais chances de serem implementadas nos próximos anos no Brasil. Para alguns analistas, o país passou a investir em IA um pouco depois de países desenvolvidos, mas o que vemos é que agora os executivos estão confiantes e apostando na tecnologia", disse Victor Arnaud, managing director da Equinix no Brasil.