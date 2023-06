Foodtech Simple&Co adquire principal concorrente e ganha destaque na América Latina

A Simple&Co, foodtech que usa dados para criar e fazer a gestão de marcas virtuais na área de alimentação por meio de restaurantes parceiros, adquiriu a Clouki, concorrente que também aumenta o faturamento de restaurantes com marcas virtuais.

Assim, a startup se torna a maior empresa de DNVB (marcas nativas digitais, na sigla em inglês) para delivery de refeições prontas na América Latina, operando por meio de restaurantes existentes.

Com a aquisição, a Simple&Co passa a contar com 14 marcas próprias, mais de 100 lojas virtuais e marca presença em 13 estados brasileiros.

A foodtech foi fundada em 2020 pelos empreendedores André Piva, ex-sócio do fundo de private equity Innova Capital; e Alan Pedroso, ex-consultor da Falconi e com passagens por private equity e M&A.

O pontapé para a criação da startup em meio à pandemia se deu pela necessidade do setor de foodservice se adaptar ao delivery. Os sócios criaram marcas virtuais próprias para serem operadas por meio de restaurantes parceiros.

Dessa maneira, os estabelecimentos associados ao ecossistema da Simple&Co agregam faturamento às suas estruturas já existentes e a foodtech recebe um percentual das vendas de suas lojas virtuais.

Em três anos de operação, a marca conta com parcerias que registram faturamentos extras que vão de R$20mil até R$150mil mensais por estabelecimento.

"Evoluímos muito nesse tempo de operação e hoje contamos com uma tecnologia proprietária que nos permite saber com com maior assertividade para onde expandir, como desenvolver nossas marcas e como aumentar a performance das nossas lojas virtuais, cruzando a oferta de cada região e a demanda do público consumidor de cada local, por meio de algoritmos que utilizam dados de diversas fontes externas e internas", explica André Piva, em nota enviada à coluna Mercado Digital.

Preparo para série A

rodada foi realizada pela plataforma Captable Em setembro do ano passado, a Simple&Co captou R$ 3,5 milhões de 356 investidores no mercado de investimentos coletivos em startups, o chamado equity crowdfunding. A, a principal do setor do Brasil.

A oportunidade chamou a atenção da Bertha Capital, um dos fundos de investimentos em startups mais relevantes do mercado de venture capital. Até o momento, foi a maior participação majoritária de um único investidor institucional em uma startup nesta modalidade de investimento no Brasil que vem crescendo no último ano.

Com isso, a empresa se prepara para uma nova rodada série A para investir na sua tecnologia e expansão.