Spotify libera versão teste do Mix Offline, sem conexão à internet

O Spotify começou a testar a versão offline do Mix, um recurso que cria playlists baseadas em artistas e gêneros que o usuário ouve. A opção já está disponível em alguns países, incluindo o Brasil.

O Your Offline Mix tocará, além das faixas baixadas no dispositivo, as músicas não salvas que ficam guardadas no cache do aplicativo, conforme informações do Tech-Crunch. Assim, a playlist não será necessariamente composta por novas músicas, mas algumas pouco ouvidas pelo usuário.

Segundo um tweet do CEO da empresa, Daniel Ek, o recurso está em fase de testes em alguns locais. Não fica claro, no entanto, quando a opção estará disponível para todos que usam a plataforma.

We’ve been testing out a new feature called "Your Offline Mix" - a playlist designed for those times when you might not be online



What do you think? pic.twitter.com/9so0FZMRPX — Daniel Ek (@eldsjal) June 8, 2023

Vale lembrar que o Spotify já permite que os usuários baixem músicas manualmente, para ouvirem quando estiverem sem Wi-Fi ou sem conexão no celular. A grande mudança com o Your Offline Mix é que o processo deixa de ser manual e a plataforma cria a playlist automaticamente de maneira offline.

Tweets de alguns usuários mostram que a opção começou a aparecer em seus dispositivos, mas não se sabe quando a fase de testes irá acabar e o mix offline estará disponível para todos e em todos os lugares. Outra dúvida que ainda não foi esclarecida pelo Spotify é se a função estará disponível para usuários que utilizam a versão gratuita - já que, atualmente, essas pessoas não podem baixar músicas no aplicativo.

spotify gave me a "offline mix" and 90% of the songs i dont have downloaded — kayla (@jasperjareau) June 8, 2023

A ideia, porém, não é tão revolucionária, já que um concorrente direto da plataforma, o YouTube Music, já possui um recurso de mixtape off-line. O serviço do Google ainda permite que sejam baixadas até 500 músicas de diferentes listas de reprodução com a função "Download inteligente".