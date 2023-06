Samsung apresenta novo portfólio de Smart TVs e Soundbars no Brasil

A Samsung anunciou essa semana o novo portfólio de Smart TVs e Soundbars no Brasil. As novidades incluem novos e atualizados modelos Neo QLED 8K e 4K, a inédita Samsung OLED e as novidades das linhas QLED e Crystal UHD 4K. A marca ainda realiza uma promoção de lançamento com diferentes presentes para os clientes.

A estratégia com os novos produtos, segundo a Samsung, é se conectar com os brasileiros e ser a principal escolha independente da particularidade de cada consumidor.

O objetivo é oferecer o auge da tecnologia, na categoria Neo QLED 8K, para quem busca por modernidade e perfeição de imagem; a Gaming TV, para os interessados por performance e jogos; a Neo QLED 4K ou a Samsung OLED, para uma experiência de cinema, com uma tela de maior brilho e contraste; a categoria Lifestyle engloba TVs para todos os perfis e estilos; enquanto e as linhas QLED e Crystal UHD oferecem funções, design e experiências que antes só eram encontradas em TVs especificadas.

"Em 2023, ampliamos os limites da inovação e a extensão do nosso portfólio, ofertando todos os principais tipos de painéis da atualidade – incluindo, de maneira inédita, a TV Samsung OLED. No total, serão 16 séries com polegadas distintas, sendo que mais da metade é composta por televisores de 65 polegadas e acima, devido à forte demanda por telas grandes", afirma Guilherme Campos, diretor da divisão de TV e Áudio da Samsung Brasil.

Consumidores que optarem por adquirir um dos novos modelos poderão escolher um entre três presentes diferentes da marca que, dependendo da categoria, podem ser uma TV The Serif, uma Soundbar Q930 ou o projetor Smart portátil The Freestyle

Foco em sustentabilidade

A Samsung tem o compromisso de, até 2050, atender às necessidades de eletricidade com energia renovável e zerar as emissões líquidas de carbono. A companhia ainda tem planos de utilizar 100% de energia renovável até 2027 e, até 2030, expandir o sistema de coleta de lixo eletrônico, que hoje está presente em 50 países, para cerca de 180 nações.

A marca destaca como um dos exemplos dessa busca por sustentabilidade o novo formato do controle remoto SolarCell das Smart TVs, que acompanha todos os novos modelos da marca, ficou 25% menor, utilizando menos plástico na fabricação. O controle é feito com 24% de plástico reciclado e ele pode ser recarregado por luz solar, iluminação interna, USB ou radiofrequência.

A mudança no formato aconteceu em 2021 e, desde então, evitou o descarte de milhões de pilhas por ano. A Samsung abriu o código fonte da tecnologia para que outras empresas possam criar iniciativas próprias com foco na preservação do meio ambiente.

Outra iniciativa voltada à preservação do meio ambiente é a Eco Troca. O programa permite aos consumidores trocarem seus dispositivos como TVs, lavadoras, máquinas de lava e seca, geladeiras, ar-condicionado, lava-louças e monitores por vouchers de desconto na loja online da Samsung. Os produtos podem ser de qualquer marca, ano de lançamento ou estado de conservação. Para fazer a troca, basta acessar o site oficial da marca e agendar a retirada do aparelho na sua casa.