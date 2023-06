Unimed Porto Alegre inaugura Command Center

Com a meta de identificar oportunidades de melhorias na eficiência operacional, financeira e assistencial, a Unimed Porto Alegre inaugura esta semana o seu Command Center.

Nesta fase inicial, estão contemplados 142 indicadores, desdobrados em 544 gráficos, nas trilhas de autorizações, auditoria, cliente e mercado, custos, serviços, rede prestadora, cooperado, gestão da saúde e intercâmbio.

O primeiro alerta em Command Center foi implantado no processo de monitoramento de pacientes em UTI, relacionando indicadores de taxa de ocupação com dados da complexidade assistencial. “Essa medida ajuda a direcionar os times de auditória clínica para uma reavaliação dos pacientes, impactando tanto na qualidade do cuidado, quanto na redução de desperdícios”, conta o superintendente geral da Unimed Porto Alegre, Joao Pedro Bueno Telles, exemplificando um caso prático deste acompanhamento mais apurado.

• LEIA MAIS: Unimed abre unidade no Moinhos de Vento com tecnologia inédita para exames

O Command Center gera visibilidade do tráfego dos custos assistenciais no dia a dia, identificando oportunidades e podendo, assim, realizar ações direcionando esforços de maneira mais assertiva. “Serão dados consistentes para a tomada de decisão e criação de planos de ações para aprimorar a eficiência da cooperativa, projetar novos negócios, ampliar agilidade e proporcionar maior controle das operações”, reforça.

A empresa não divulga o investimento, mas, explica que toda a estratégia, planejamento e elaboração dos indicadores e painéis foi realizada pela equipe interna de Business Analytics da Unimed Porto Alegre.

São três colaboradores que se somam ao time do Business Analytics mas com dedicação exclusiva para a implantação do Command.

O desenho dos processos teve início em setembro e o desenvolvimento dos dashboards em dezembro de 2022. “Quanto à infraestrutura física, realizamos uma otimização de recursos com adequação do espaço físico e compra de equipamentos de tecnologia para a operação”, relata o executivo.