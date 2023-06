Stark Bank investe R$ 10 milhões e mira e-commerce

O Stark Bank, banco digital focado em startups e grandes empresas, está ampliando sua atuação na área de e-commerce. O investimento é de R$ 10 milhões para fortalecer esse segmento, apostando na contratação de profissionais e desenvolvimento de novos produtos.

A empresa também acaba de anunciar a parceria com a VTEX, multinacional brasileira de tecnologia com foco em cloud commerce. A partir de agora, os clientes que usam a plataforma líder de e-commerce VTEX poderão utilizar a Stark Bank como meio de pagamento das vendas efetuadas e contar com um checkout transparente, conciliação automática e estorno integrado na plataforma.

“A Stark Bank vem obtendo resultados expressivos nos últimos meses e esse investimento é apenas o começo do que vem por aí”, projeta o CEO e fundador da Stark Bank, Rafael Stark.

Fundado em 2018, o banco digital já recebeu cinco aportes, que totalizaram US$ 61,1 milhões. Em abril do ano passado, captou US$ 45 milhões e se tornou a primeira startup do Brasil a receber investimentos da Bezos Expedition, o fundo pessoal de Jeff Bezos, fundador da Amazon.