Startup investe em câmeras com IA para monitorar viagens de ônibus

A startup Buser deu início à instalação de câmeras que usam inteligência artificial (IA) para monitorar viagens de ônibus e aumentar a segurança no trânsito. A novidade foi instalada em cerca de 50 veículos e deve estar presente em 250 ônibus até o segundo semestre, o que equivale a 80% da frota fixa que roda com a plataforma atualmente.

A tecnologia funciona de modo 3 em 1, contando com: sensor anticolisão, que detecta com precisão a aproximação de veículos, animais e outros objetos; sensor de mudança de faixa sem sinalização; e um último sensor que consegue captar piscadas e olhares desatentos, a fim de prevenir acidentes.

O conjunto de três câmeras é controlado por inteligência artificial e conversa com a central de monitoramento da startup, que é avisada em caso de possível colisão, mudanças ou desvios de pista sem sinalização e sinais de sonolência, cansaço e desatenção do motorista.

Serão posicionadas três câmeras que emitem alertas sonoros aos motoristas. Foto: Buser/Divulgação/JC

Uma das câmeras fica posicionada à direita do condutor, no centro do painel, servindo como monitoramento convencional, filmando a cabine inteira; a outra, fica à esquerda do condutor, que é a câmera de fadiga, identificando sinais de sonolência e desatenção; a última, que fica voltada para a pista, possui sensor de anticolisão e de saída de pista.

Em todos os casos, as câmeras emitem avisos sonoros aos motoristas. Quando a central da Buser receber três alertas do mesmo tipo por minuto, será emitido um alerta extra à cabine do motorista e eventual substituição do condutor.