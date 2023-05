Carro voador da Eve avança fase de testes

A Eve Air Mobility, companhia independente fundada pela Embraer, está avançando na fase de testes de sua aeronave elétrica de decolagem e pouso vertical, o eVTOL. Os diversos estudos realizados ao longo dessa fase fazem parte do desafio de aumentar a maturidade da tecnologia e do eVTOL para oferecer o melhor produto ao mercado.

A meta é concluir a seleção dos principais fornecedores de equipamentos na primeira metade de 2023 e iniciar a montagem do primeiro protótipo do eVTOL durante a segunda metade de 2023, seguido pela campanha de testes em 2024.

"Continuamos investindo, e nossa equipe está trabalhando arduamente com o objetivo de desenvolver uma aeronave madura para certificação e início de operação em 2026", comenta Alice Altíssimo, vice-presidente de programas e operações da Eve.

A empresa também anunciou a conclusão de seu protótipo de Gerenciamento de Tráfego Aéreo Urbano (Urban ATM). O produto é focado em conceitos e serviços essenciais para apoiar a introdução e escalabilidade das operações de Mobilidade Aérea Urbana. A empresa está iniciando agora o desenvolvimento comercial das soluções de Urban ATM para garantir que a integração do espaço aéreo seja bem-sucedida.

O protótipo foi inicialmente testado durante a simulação de Chicago, realizada em setembro do ano passado. A simulação, que utilizou helicópteros como substitutos dos eVTOLs, realizou testes de tecnologia de gerenciamento de tráfego aéreo com simulação de serviços terrestres, requisitos de infraestrutura e equipamentos, e as jornadas do veículo e dos passageiros.

"A Mobilidade Aérea Avançada tem o potencial de viabilizar novas opções de transporte e oportunidades econômicas para a sociedade. A Eve reconhece que essas evoluções precisam ser avaliadas para a segurança e integração com o ecossistema atual do espaço aéreo, a fim de evitar potenciais desafios logísticos," comenta o co-CEO da empresa, André Stein.