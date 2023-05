Startups têm até domingo para se inscreverem na Oxygea

A Oxygea, veículo de Corporate Venture Capital, Venture Building e aceleração de startups criada a partir da estratégia de inovação da Braskem, está com inscrições abertas até domingo (28) para o seu primeiro programa de aceleração e investimentos.

O Oxygea Labs busca startups com produto validado, que apresentam soluções transformadoras em neutralidade de carbono, economia circular, energia renovável, novos materiais e transformação digital, abrangendo Smart Factory, Analytics e Big Data.

O programa se concentra em potencializar as startups para possíveis investimentos. Serão selecionadas até 8 empresas para participar do Oxygea Labs, com um incentivo, vinculado à participação, de R$ 100 mil cada. Ao final do programa, a Oxygea pode investir até R$ 1,5 milhão, por meio de um mútuo conversível, em participação societária, naquelas startups melhor avaliadas pelo time de investimento.

“Nós temos nas mãos a responsabilidade de promover a sustentabilidade e a transformação na indústria. Por isso, comprometemos 150 milhões de dólares nos próximos cinco anos em programas que atuam em estágios de maturidade distintos das startups”, destaca o CEO da Oxygea, Artur Faria.

O Oxygea Labs herda o legado do Braskem Labs, programa oferecido entre 2015-2022, responsável por acelerar 132 startups focadas em impacto. “Aprendemos com um programa corporativo de sucesso e agora criamos um modelo com o olhar de investidores, capaz de trazer maior proximidade, flexibilidade e agilidade junto aos participantes”, comenta.

As selecionadas contarão com apoio de áreas especializadas, como tecnologia, jurídico, gestão de pessoas, finanças e marketing, bem como acesso à rede Cubo para startups. Além disso, recebem acompanhamento individual do time de Portfólio da Oxygea e da consultoria de inovação corporativa ACE Cortex. A ideia é garantir as melhores condições para os empreendedores entenderem e solucionarem as dores e dificuldades do seu empreendimento durante o programa.

Estão previstos ao menos quatro encontros presenciais com nomes importantes do ecossistema de inovação brasileiro, além de mentorias individuais com profissionais especializados para endereçar as dores específicas de cada startup.

“Acreditamos que o empreendedorismo é uma das principais alavancas de transformação da sociedade, assim como a inovação potencializa a performance e perenidade dos negócios. Neste sentido, juntamente com o time da Oxygea, vamos potencializar startups com times com foco no crescimento dessas empresas, geração de impacto e resultados reais”, comenta o CEO da ACE Cortex, Luís Gustavo Lima.