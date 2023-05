GOVBR cresce 16% no Rio Grande do Sul no primeiro quadrimestre

A GOVBR, empresa que busca soluções tecnológicas para a gestão pública, cresceu 16% no faturamento no primeiro quadrimestre do ano no Rio Grande do Sul, em comparação com o mesmo período de 2022. A empresa atribui os bons resultados ao processo de transformação digital nos serviços públicos municipais.

A empresa expandiu seus serviços para a cidade de Bom Retiro do Sul, no Vale do Taquari, e ampliou o fornecimento de soluções nos 46 municípios que já atende, incluindo atendimento em prefeituras, câmaras e outros órgãos municipais.

Entre as soluções adotadas pelos municípios, estão o Sistema em Nuvem, desenvolvido em parceria com a Amazon e adotado por 18 localidades, além do Processo Digital, implementado em outras 13, que reduz custos de impressão em papel e agiliza o atendimento ao cidadão.

Já a ferramenta voltada à educação é utilizada em dez municípios e tem o objetivo de otimizar a gestão escolar e proporcionar um relacionamento mais eficiente entre município, Secretaria de Educação, escolas, professores, pais e estudantes. Outra solução adotada por sete localidades é a ferramenta com foco na saúde, que faz com que seja oferecido atendimento 100% digital aos cidadãos.

A GOVBR destaca que, além da transformação digital, outro fator que contribui para o crescimento da empresa é a adequação dos municípios ao Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle (SIAFIC). Criado pelo Governo Federal através do Decreto Nº 10.540, de 5 De Novembro de 2020, o SIAFIC busca assegurar a transparência de todos os entes federativos.

"Estamos orgulhosos de contribuir para a modernização e eficiência dos serviços públicos, por meio de tecnologias que simplificam e agilizam a rotina dos gestores públicos e melhoram o atendimento aos cidadãos", afirma Rafael Sebben, diretor regional da GOVBR.