CESAR investe R$ 1,6 milhão em pesquisa aplicada de IA Generativa

Investidores de capital de risco injetaram cerca de ao menos US$ 1,37 bilhão em 78 negócios em Inteligência Artificial (IA) – quase o total aplicado nos cinco anos anteriores, segundo dados do PitchBook. Até 2025, essa tecnologia será responsável por 10% de todos os dados produzidos no mundo, estima o Gartner Group. Quando falamos da IA generativa, então, o impacto está apenas começando.

CESAR – Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife investirá R$ 1,6 milhão em estudo aplicado ao tema. Além disso, acaba de lançar o positioning paper A Era da IA Generativa chegou - e transformará tudo.

O material traz a opinião de desenvolvedores, engenheiros de software e designers da instituição e professores da CESAR School e o posicionamento da instituição em relação às mudanças causadas pela IA generativa, em tecnologias como ChatGPT e Dall-E 2, nas áreas de design, educação e tecnologia, especialmente desenvolvimento de software.

O objetivo do CESAR é ser modelo no desenvolvimento de metodologias que possam contribuir para o mercado direcionar seus negócios com mais assertividade.

Semelhante ao papel desempenhado nas últimas três décadas, o Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife, instituição âncora e parte integrante do Porto Digital, também pretende liderar a educação de uma nova geração para os empregos do futuro, formando estudantes e requalificando profissionais para otimizar suas perspectivas para novos papéis resultantes do progresso tecnológico.

"Somos um grande laboratório de projetos que envolvem IA e temos pesquisadores de alto nível, por isso vimos urgência em nos debruçarmos sobre o tema, estudá-lo e propormos uma análise a respeito de como podemos lidar com o assunto", comenta o CEO do CESAR, Eduardo Peixoto.

"Sabendo que haverá novas formas de desenvolver software, pretendemos ser uma instituição referência no ensino dessas novas abordagens e na formação dos profissionais do futuro. Para isso, vamos usar a nossa experiência para desenvolver metodologias para que outras empresas e instituições possam descobrir como mudar seus próprios negócios", comenta.