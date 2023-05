Hackathon Inteli 2023 entrega prêmios de R 75 mil

O Challenge 2023, hackathon com foco na criação de alternativas relacionadas ao Blockchain, distribuiu R$ 75 mil em prêmios, em uma iniciativa organizada totalmente por alunos do Instituto de Tecnologia e Liderança (Inteli). A faculdade de tecnologia possui com um modelo de ensino-aprendizagem baseado em projetos.

Vencedor em duas categorias, o projeto Car-bon é uma plataforma desenvolvida pelo grupo utilizou o Blockchain como base para converter emissões de CO² de automóveis em tokens para compensação ambiental.

“A inovação é a chave para um futuro sustentável e estamos muito orgulhosos dos nossos alunos organizadores por terem a iniciativa e a dedicação para abrir uma oportunidade para a geração de ideias de impacto”, afirma a CEO do Inteli, Maíra Habimorad.

A maratona incluiu mentorias com professores do Inteli, infraestrutura do campus e alimentação para os três dias. As mentorias tiveram viés técnico para a construção de infraestrutura em blockchain, aplicações em negócios e a utilização da tecnologia em colaboração aos princípios de ESG.

“Foram quatro meses de planejamento e construção para que o evento saísse do papel. Trabalhamos arduamente para que essa oportunidade fosse oferecida da melhor forma possível, por isso utilizamos a nossa experiência em hackathons para definir os caminhos e criar um ambiente motivador, agradável e receptivo para cada participante trocar experiências e ganhar mais conhecimento”, explica Henrique Marlon, um dos alunos organizadores do evento.

Ele é um dos 25 jovens que integram a Organização Estudantil Inteli Blockchain. O time tem experiência no tema e já conquistou premiações em seis hackathons, como no BNB Chain, realizado pela Campus Party, e o 1° lugar em duas categorias do EthGlobal, o maior Hackathon da América Latina.