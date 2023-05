JBL lança caixa de som ecológica e compacta

Empenhada em reduzir a pegada de carbono em 30% até 2025 e alcançar a neutralidade em 2040, a JBL está lançando no mercado a Go 3 Eco. A nova caixa de som bluetooth da marca foi desenvolvida com 90% de plástico reciclado na estrutura mecânica e 100% de tecido reciclado no revestimento.

Disponível nas cores verde florestal e oceano azul, o produto proporciona até 5 horas de reprodução com recarga única, áudio potente e graves intensos. Além disso, possui classificação IP67 - resistente à poeira e à prova d’água. Com o Bluetooth 5.1, garante uma conexão impecável com smartphones, tablets e outros dispositivos compatíveis com a tecnologia.



O lançamento da Harman, que detém a marca JBL, conta com uma embalagem ecológica feita com papel certificado pela FSC, com tinta de soja biodegradável e sem plástico.

A JBL Go 3 Eco já está disponível no Brasil na loja online da JBL.



Especificações técnicas:

Modelo: JBL Go 3 Eco

Transdutor: 43 x 47mm / 1,5”

Potência de saída: 4,2WRMS

Resposta de frequência: 110Hz a 20kHz

Relação sinal-ruído: >85Db

Tipo da bateria: Bateria de polímero íon-lítio (2,775Wh)

Tempo de recarga da bateria: 2,5 horas

Tempo de reprodução de música: Até 5 horas (dependendo do volume e do tipo de som)

Versão Bluetooth: 5.1

Perfil de Bluetooth: A2DP 1.3, AVRCP 1.8

Peso: 0,209kg

Preço sugerido: R$ 299,00