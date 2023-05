Afya lança seu CVC para investimentos em startups

A Afya, ecossistema de educação em saúde e healthtechs do Brasil, anunciou um investimento na startup Lean Saúde. A empresa possui uma plataforma que usa tecnologia e ciência de dados para criar valor para a Gestão de Saúde Corporativa, especificamente em casos de alta e média complexidade, que geram a maior parte dos custos no sistema de saúde.

Nos últimos cinco meses, foram avaliadas mais de 100 startups – a Lean Saúde é a primeira que receberá aporte da companhia por meio do CVC da Afya.

“Buscamos, por meio de investimentos minoritários e priorizando startups em estágio inicial (seed) e de escala (série A), desenvolver oportunidades de transformação para a Afya em saúde e educação no médio e longo prazo, reduzindo o tempo de reação às mudanças do mercado e ampliando a visão em áreas de tecnologia emergentes, criando, assim, diferenciação competitiva", comenta o diretor de Inovação da Afya, Bruno Scolari. O grupo conta com 32 instituições de Ensino Superior, sendo 30 com oferta do curso de medicina, e unidades de pós-graduação na área médica e de saúde em 13 cidades brasileiras.

A Lean Saúde possui duas áreas principais estratégicas para o modelo de negócio da Afya. O módulo de gestão de saúde traz eficiência às seguradoras e corporações e, consequentemente, reduz seus custos, além de gerar oportunidades para os médicos do ecossistema da Afya prestarem serviços para as demandas da Lean. Já o módulo de predição, que está sendo desenvolvido, utiliza análise de dados de saúde populacional e específicos anonimizados para antecipar eventos de alta complexidade, potencialmente evitando internações e complicações médicas, melhorando a qualidade assistencial e o desperdício no sistema de saúde.

“A parceria estratégica com a Afya nos permitirá acelerar o desenvolvimento de algoritmos preditivos para atuarmos de forma mais eficiente na gestão da alta complexidade nos planos de saúde”, projeta o fundador e CEO da Lean Saúde, Eduardo Oliveira.