'Mãe, Summit' e os desafios no ecossistema de maternidade

O 'Mãe, Summit', primeiro evento neste formato que une o ecossistema de maternidade do Brasil, acontece na próxima quinta-feira, no espaço Cubo Itaú, em São Paulo, para discutir os desafios vivenciados pelas mulheres.



A iniciativa é resultado de uma parceria entre a B2Mamy, socialtech que conecta mães e mulheres para torná-las líderes e livres economicamente, com o Movimento Aladas, desenvolvido para unir, capacitar e apoiar aquelas que querem abrir seus negócios ou melhorar sua capacidade de gestão. Entre as palestrantes confirmadas estão nomes como Dani Junco, Dani Graicar, Samara Felippo, Rafa Brites, Mafoane e Caroline Figueiredo.



A CEO da B2Mamy, Dani Junco, comenta que no Brasil, nasce um bebê a cada 20 segundos e já são 69 milhões de mães.



"Vamos discutir temas que passaram do tempo de ser somente das mães e sim de uma sociedade inteira. É um movimento empático e potente. Queremos abrir as portas para as mães entrarem em eventos como esse, assim como fazemos há sete anos com os programas de aceleração, dando acesso para o mundo da inovação, negócios e tecnologia”, destaca.



O evento terá um espaço kids com monitoras preparadas para cuidar das crianças durante todo o dia. “Nos desafiamos a pensar um formato que efetivamente colocasse as mães no centro da conversa e que abordasse a maternidade de forma mais ampla, contemporânea e diversa. O Mãe, Summit nasce como resposta, reunindo mais de 300 mães em suas mais diversas versões e com uma programação potente e plural”, acrescenta Dani Graicar, fundadora do Movimento Aladas.



O encontro conta com a parceria ainda do Cubo Itaú, EQL, Scooto e Terra. Confira um breve bate-papo com a Dani Junco, sobre os desafios do ecossistema de inovação para abraçar mães empreendedoras.



As dores das mães empreendedoras

O Brasil possui mais de 20 milhões de mães solo, ou seja, o homem não participa da criação da criança deixando uma sobrecarga mental, emocional e financeira com a mulher. Um dos principais desafios é criar profissões e redes de apoio que estejam dedicadas a entender todas as nuances da maternidade, que é muito diversa. E olhar para isso não só porque é justo, mas porque também impacta diretamente na economia e na saúde pública do país. Não só as mães empreendedoras, mas as mães que precisam maternar e continuar gerando renda mesmo trabalhando para uma empresa enfrentam muitos desafios.





Habilidades humanas

Em um mundo ágil e constante em suas mudanças, não temos todas as respostas. As soluções vão sendo criadas meio a incerteza e um certo caos e para isso funcionar é preciso haver confiança, cocriação e colaboração. Precisamosorganizar pessoas em comunidade para chegar a um objetivo comum e essa é uma habilidade que vale ouro na quarta revolução industrial. Focando na maternidade, criatividade, capacidade de gerir conflito e resiliência são fortes aliadas para conseguir maternar, trabalhar e liderar movimentos. Você vai querer ter uma mãe em seu time.



Diversidade para acelerar a inovação

Não existe inovação sem diversidade, seja ela de gênero ou qualquer outra intersecção. Ter um grupo homogêneo na tomada de decisão vai levar a empresa e, consequentemente a economia, a fazer as mesmas escolhas para uma parcela específica da população. Se você olhar para o lado e só ver gente igual a você, está fazendo errado.