Executivos de dados ganham relevância na busca por eficiência

Cargo em ascensão no Brasil e América Latina, os Chief Data Officers (CDOs), executivos de dados, estão tomando decisões melhores e mais rápidas aplicando Inteligência Artificial (IA) e dados (51%). Porém, apenas 22% deles relatam que estão usando IA para automatizar a tomada de decisões.

Além disso, 48% desses profissionais no Brasil indicam que sua estratégia de gerenciamento de dados está explicitamente alinhada com a transformação digital das empresas. Esse é o panorama apresentado recentemente pela IBM através do CDO Study 2023 do IBM Institute for Business Value. O estudo ouviu três mil CDOs em todo o mundo, incluindo Brasil e outros países na América Latina, como México, Chile e Colômbia.

“Com este olhar das empresas tão minucioso sobre os dados, os CDOs são justamente os profissionais capazes de desempenhar um papel crítico ao habilitar a IA em toda a organização, o que pode conduzir a decisões mais eficientes e reduzir riscos”, analisa Joaquim Campos, vice-presidente de Automação, Dados e IA da IBM América Latina.

O cargo de CDO foi criado para ser um agente de mudança das companhias, com o objetivo principal de capacitar e divulgar o grande valor dos dados para as organizações.

A prioridade do profissional vai além de entender as necessidades estratégicas do negócio, mas também implementar um planejamento de dados que ajude os líderes a atingir objetivos mais rapidamente e adotar os dados como uma vantagem competitiva.

A pesquisa detalha ainda que os executivos de dados brasileiros apontam Internet das Coisas (60%), Nuvem Híbrida (48%) e IA e Machine Learning (33%) entre as cinco melhores tecnologias capazes de revelar valor dos dados.

“Fornecer informações e transparência sobre os algoritmos usados para processar os dados, definir uma estrutura ética para a aplicação de IA e algoritmos; garantir o controle e criar equipes diversificadas com pessoas de variadas formações para evitar vieses inconscientes em suas soluções são alguns dos pilares estratégicos para fortalecer princípios e uma IA centrada no ser humano”, complementa Campos.