Prêmio Nacional de Inovação prorroga inscrições

O Prêmio Nacional de Inovação (PNI), o maior prêmio do ramo no país, decidiu prorrogar as inscrições até a próxima sexta-feira, dia 28 de abril. Micro e Pequenas Pequenas Empresas (MPEs) e ecossistemas de inovação podem concorrer diferentes categorias.

Em sua oitava edição, o PNI abrange as empresas do setor industrial, pequenos negócios de todos os setores e ecossistemas de inovação do país.

As empresas podem participar das categorias de Gestão da Inovação, Inovação de Produto, Inovação em Processo e Inovação para Sustentabilidade. Ainda, a categoria Destaque em SST, reconhece empresas que implementaram práticas inovadoras de Saúde e Segurança no Trabalho (SST) e preveniram incidentes no exercício diário da profissão.

Já a categoria de ecossistemas de inovação engloba ecossistemas de pequeno, médio e grande porte que atuam por meio do compartilhamento de ações e a união de esforços que trazem resultados positivos para a sociedade e transformam o empreendedorismo.

Além do reconhecimento, os vencedores podem receber imersão em ecossistemas de inovação, acesso a tecnologias e infraestrutura para Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), modelos de negócio e gestão em parceria com instituições do Brasil e do mundo, curso de Educação Executiva exclusivo do SENAI, e curso em SST com foco no aumento da eficiência operacional.

regulamento completo e as inscrições podem ser encontradas no site da premiação e aspodem ser encontradas no. Nas sete edições anteriores, o PNI recebeu 13.500 inscrições, teve 264 finalistas e escolheu 92 vencedores para os prêmios de inovação.

O Prêmio Nacional de Inovação é uma iniciativa da Mobilização Empresarial para a Inovação (MEI), realizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).