Mercado Livre contratará mais de 5 mil colaboradores em 2023

Em meio a uma disputa cada vez mais acirrada no e-commerce brasileiro, o Mercado Livre anunciou que vai ampliar o seu quadro de colaboradores no Brasil. Cerca de 5,7 mil novos profissionais serão integrados ao longo do ano, em um movimento alinhado ao plano de expansão dos negócios nos principais mercados onde a companhia opera. Ao final de 2023, o quadro deve superar a marca de 21 mil colaboradores diretos no país, aumento de 37% na comparação com o ano passado. As áreas de Tecnologia e Produto devem absorver a maioria das vagas. Além da área Logística, o Mercado Pago, banco digital do Grupo Mercado Livre, também irá ampliar seu quadro de colaboradores no país.“Em um momento tão desafiador para o contexto global, seguimos crescendo de forma sustentável e planejada, permitindo que o nosso quadro de colaboradores acompanhe cada passo da companhia com assertividade e responsabilidade. Além do impacto positivo direto, temos sido um verdadeiro motor de desenvolvimento para micro e pequenas empresas que se apoiam no nosso ecossistema para crescer e multiplicar as oportunidades de emprego”, comenta o vice-presidente sênior de Commerce e líder do Mercado Livre no Brasil Fernando Yunes.Segundo ele, a ampliação do quadro de colaboradores integra o aporte previsto para este ano no país. “Queremos ampliar o número de cidades com entregas rápidas, no mesmo dia ou no dia seguinte à compra, acelerar o desenvolvimento do nosso negócio de publicidade digital, aprimorar as alavancas de marketing e ampliar a presença do Mercado Pago”, acrescenta.Dentre as operações na América Latina, o Brasil é o país com o maior número de colaboradores atualmente: ao final de 2022, o Mercado Livre reunia mais de 15,6 mil colaboradores no país, mas, com as contratações já em curso, o quadro atual supera a marca de 18 mil. Considerando toda a operação na América Latina, a empresa deve contratar mais de 13 mil profissionais em seis países, incluindo o Brasil, elevando o quadro geral para mais de 52 mil colaboradores. O Brasil é o país com o maior número de contratações, seguido por México e Argentina.