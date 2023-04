Itaú é pioneiro em testes de conexão com rede Starlink em agência

Um padrão de conexão muito semelhante e com alta qualidade no setor bancário em todo o território nacional. É isso que o Itaú Unibanco busca ao iniciar, de maneira pioneira, testes de conexão com a rede Starlink em uma agência bancária localizada na Zona Norte do Rio de Janeiro (RJ).

Starlink A rede criada por Elon Musk, fundador da SpaceX, tem o objetivo de fornecer internet rápida e abrangente via satélites de baixa órbita. Atualmente, a internet via satélite tem latência de 600 milissegundos, que é o tempo que um bit ou pacote de dados leva para chegar de um computador a outro. Apromete a transferência de até 1GB por segundo e latência de 25 mil milissegundos, o que a torna uma promessa no setor.

O Itaú inicia o teste da tecnologia em parceria com a SC Caprock, operação brasileira do grupo Speedcast, provedora que tem acordo global para venda dos serviços corporativos da Starlink.

O banco está avaliando como essa tecnologia poderá levar um melhor padrão de conectividade para mais regiões do Brasil – especialmente em lugares afastados dos grandes centros urbanos.

"Nos últimos anos, temos experimentado o potencial de novas tecnologias de telecomunicação aplicadas às nossas agências nas mais diferentes regiões do Brasil. Com a conectividade via satélites de baixa órbita, o nosso objetivo é testar como a solução pode nos ajudar a manter uma conexão de alta qualidade em regiões de difícil acesso por meio da infraestrutura tradicional", afirma o diretor de Tecnologia do Itaú Unibanco, Fábio Napoli.

Como a rede capta o sinal a partir de satélites de baixa órbita, não depende de infraestrutura de cabeamento para assegurar um bom sinal de conexão de internet. No setor bancário, isso faz com que a conexão seja semelhante em todo território nacional e as operações se tornem mais rápidas tanto para os colaboradores quanto para os clientes que estiverem sendo atendidos.