SAP Labs tem 20 vagas para formar em tech estudantes PCDs

Estudantes PCDs (com deficiência física ou no espectro autista) poderão concorrer a 20 vagas para participar do Start Coding, programa de estágio para formação em tecnologia da SAP Labs Latin America, hub de inovação, pesquisa e desenvolvimento da SAP, em São Leopoldo (RS)

A iniciativa foi desenvolvida em parceria com a empresa Ada e tem como objetivo levar mais diversidade e inclusão no mercado de trabalho do setor de tecnologia.

As vagas são para as áreas de desenvolvimento de software e suporte técnico a clientes. O estágio poderá ser realizado de modo remoto, presencial ou híbrido.

Os interessados precisam ter mais de 17 anos, estar cursando Ensino Médio técnico ou superior com conclusão prevista a partir de julho de 2025.

O Start Coding vai levar os estudantes pela trilha de Web Full Stack – React & JavaScript. Apesar de específico, os interessados não precisam ter conhecimento prévio em programação para participar do processo seletivo.

O curso de formação terá duração de nove meses e a partir do quinto mês, os estudantes iniciarão as atividades práticas na SAP. Tanto a contratação dos estagiários quanto o início do curso ocorrerão no dia 14 de junho, tendo como enfoque a formação de talentos para futura contratação na empresa.

No total, serão 648 horas de aprendizado de lógica de programação, programação web, programação orientada a objetos, arquitetura de software, testes automatizados, serviços cloud, front end estático e dinâmico, framework de front end, infraestrutura web e conteinerização.