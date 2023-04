Tramontina aposta em IA para criação de carro organizador

Já pensou no benefício de um carro organizador para as indústrias, capaz de identificar as peças faltantes e gerar um relatório de uso? Essa é a proposta do novo lançamento da linha Tramontina PRO, o Carro Organizador Inteligente - Smart System.

O sistema de gerenciamento e leitura de imagem do produto se utiliza da Inteligência Artificial para possibilitar a identificação das peças que foram removidas das gavetas, Mais do que isso, cria alertas na tela integrada ao organizador, que só volta ao normal quando a peça for devolvida ao carrinho. Essa tecnologia funciona através de redes neurais, com parâmetros comparativos treinados a partir de centenas de imagens das ferramentas da linha Tramontina PRO.

Segundo a Tramontina, o desenvolvimento do equipamento parte da percepção de uma demanda do mercado, principalmente na indústria aeronáutica. O software de controle pode ajudar a minimizar o risco de danos causados por ferramenta solta dentro da aeronave, Foreign Object Debris - F.O.D., termo que se refere a qualquer dano causado por objeto solto ou esquecido.

"O produto altamente tecnológico é totalmente inovador no Brasil e representa um novo marco na história da empresa", destaca Felisberto Moraes, diretor da Tramontina, em nota enviada à coluna Mercado Digital. De acordo com Moraes, o uso de novas tecnologias deve seguir inspirando a criação de produtos.