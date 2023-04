Meta Ventures lança 4ª edição de desafio para impulsionar startups

Patricia Knebel

O Bring Your SaaS, iniciativa da Meta Ventures, Corporate Venture Capital da Meta, chega a sua quarta edição com o desafio de selecionar e reconhecer startups com alto potencial de crescimento, e também de olho na possibilidade de internacionalização destas operações. Os aportes por empresa podem chegar a R$ 1,5 milhão.O desafio buscará organizações de todo o Brasil que tenham modelo de negócio SaaS orientado ao mercado B2B ou B2B2C. As inscrições estão abertas até 22 de maio pelo site www.metaventures.com.br/bring-your-saas.A primeira edição do desafio Bring your SaaS ocorreu em 2020 e, desde lá, mais de 300 startups, do Brasil e também do exterior já passaram pela iniciativa. No total, foram R$ 10 milhões investidos para impulsionar o crescimento de startups.O desafio alavanca novos negócios por meio de investimento em capital, expertise, competências e serviços. As startups inscritas poderão se beneficiar ainda de acesso aos clientes, conexões e negócios da Meta, parceria com empresas globais e apoio técnico, mentoria e coaching.“Nosso objetivo é fazer as startups selecionadas avançarem e atingirem novos patamares. Disponibilizamos toda a rede de suporte da Meta, inclusive, apoiando estas empresas no processo de expansão e internacionalização por meio das nossas operações fora do Brasil”, comenta o diretor de Corporate Venture & Open Innovation da Meta Ventures, Marcio Flôres.A iniciativa conta com o apoio do SebraeX, do Instituto Caldeira e da consultoria internacional de inovação aberta Numerik. As startups serão avaliadas por um júri segundo critérios como modelo de negócio, escalabilidade, perfil e histórico de equipe, além do potencial impacto. Os vencedores serão anunciados após a apresentação do pitch dos finalistas, em junho.Entre as startups apoiadas pela Meta Ventures estão a Dialog, superapp de comunicação interna e RH voltado a colaboradores; a Recrut.AI, que ajuda empresas a encontrarem os candidatos ideais por meio da inteligência artificial e a Ayga, que oferece mecanismos de conexão, localização e monitoramento de ativos por meio da Internet das Coisas.