BNDES abre inscrição para programa de incentivo a startups

BNDES Garagem - Negócios de Impacto, programa de incentivo a startups que visa promover ações empreendedoras em todo o Brasil. A submissão das propostas começou em 12 de abril e segue até 12 de maio através do site do programa O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) abriu as inscrições para a edição 2023 do, programa de incentivo aque visa promoverem todo o Brasil. A submissão das propostas começou em 12 de abril e segue até 12 de maio através do

Serão selecionados 45 negócios de diversos setores, 25 negócios em fase de tração (que já tenha um negócio de impacto e queira crescer) e outros 20 em estágio de criação (negócios que estão começando), para receber a aceleração por meio do Consórcio AWL (Artemísia, Wayra e Liga Ventures).

Durante o programa, os participantes receberão apoio individual de especialistas; terão acesso a mentores para aconselhamento e resolução de desafios; conteúdos sobre inovação, empreendedorismo e impacto; serviços gratuitos e subsidiados; além de conexão com potenciais investidores e parceiros de empresas públicas e privadas.

No fim da aceleração, as duas startups que mais se destacarem, uma na categoria de tração e outra na de criação, receberão prêmios de R$ 30 mil e R$ 20 mil, respectivamente.

"Nos anos anteriores, demos destaque às iniciativas de impacto socioambiental, buscando sempre promover a diversidade regional, de gênero e de raça. Neste ano, além de continuarmos atentos às questões de diversidade, vamos priorizar soluções voltadas para o público feminino", adianta Natália Dias, Diretora de Mercado de Capitais e Finanças Sustentáveis do BNDES.

O Head de Parcerias da Wayra, Guilherme Amorim, destaca a importância de priorizar soluções voltadas para mulheres. "Sabemos que a captação para mulheres empreendedoras ainda está muito distante do ideal quando comparadas a projetos com homens em posição de liderança. Boas ideias não se sustentam sem um bom plano de negócios e networking, o que reforça a importância das mentorias desenvolvidas ao longo do programa", analisa.

A primeira edição do BNDES Garagem foi realizada entre 2018 e 2019, contou com mais de 5 mil startups inscritas e 79 participantes. A segunda edição, lançada em 2021, foi focada em impulsionar negócios de impacto que queiram contribuir para a resolução de desafios sociais ou ambientais. A segunda chamada desta edição foi em 2022, com a aceleração de 89 negócios de impacto no total.