Healthtech gaúcha WebMed capta R$ 1,25 milhão

Patricia Knebel

A WebMed, healthtech gaúcha, acaba de receber um investimento de R$ 1,25 milhão, em uma rodada de captação que deve chegar a R$ 2,2 milhões. O investimento foi anunciado nesta sexta-feira (14) durante a Gramado Summit.“Esse investimento será muito importante para que a gente possa continuar escalando e levando mais soluções de saúde para o Brasil”, celebra o fundador e CEO da WebMed, Luciano Lorenz. No portfólio de produtos da empresa hoje estão a ShortMed, a GetHealth e a WebMed Labs.“A nossa meta é acelerar a jornada diagnóstica das pessoas, salvando mais vidas e conectando-as com diversas possibilidades de soluções de saúde, como hospitais, clínicas e especialistas de saúde, sejam eles médicos, psicólogos ou outros profissionais para que essa jornada seja efetiva, principalmente para reduzir o tempo de jornada que fica uma pessoa aguardando o diagnóstico e o tratamento”, ressalta.Lorenz destaca a aposta da Ventiur – do total do aporte recebido pela WebMed, R$ 800 mil virão da aceleradora gaúcha, em parceria com o Global e o Biopark. Os outros R$ 450 mil são da Bossa Nova.“A Ventiur, além de entrar com apoio financeiro, vai nos ajudar muito com mentorias e conexões. Temos uma expectativa muito grande com eles, porque é uma aceleradora muito séria. Sentimos uma grande sinergia desde o início”, comenta.Esse apoio será ainda mais importante agora, com o lançamento da GetHealth. “Agora vamos conseguir avançar para o modelo B2C, já que antes estávamos direcionados para o mercado corporativo. Ultrapassamos um milhão de acessos nas nossas soluções e agora vamos escalar isso para uma população em geral, ajudando a salvar mais vidas”, projeta o empreendedor.O diretor de startups da Ventiur, Guilherme Kudiess, comenta que o relacionamento com a WebMed iniciou em outubro de 2022. “Durante esse tempo, fomos conversando e alinhando um investimento até chegar esse momento de formalizarmos o aporte durante a Gramado Summit”, destaca.Para a escolha da startup, ele ressaltou como ponto decisivo o alinhamento das culturas, a expectativa de crescimento e a visão dos empreendedores da WebMed. “Eles têm muita maturidade empreendedora. Também há uma grande sinergia entre os outros dois grupos que estão investindo na WebMed”, comenta.A aceleradora conta com a parceira nesse movimento do Tecnopuc do grupo de investidores do Biopark, focado em biotecnologia. Lá fica, por exemplo, a Prati-Donaduzzi, uma das maiores fabricantes de medicamentos genéricos do Brasil.“Esse investimento não é só financeiro. Eles poderão contar com todo o apoio destas empresas e instituições, o que vai contribuir de uma forma assertiva para os negócios da WebMed”, acrescenta Kudiess.