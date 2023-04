Startup do Feevale Techpark gerencia alimentação de evento

Patricia Knebel

A Pipeor, startup incubada do Feevale Techpark, é a responsável por gerenciar a área de alimentação da Gramado Summit, que acontece essa semana na serra gaúcha.Por meio do Zerofila, sistema de otimização e organização operacional desenvolvido pela Pipeor, os participantes do evento de inovação poderão fazer a compra antecipada do que irão consumir.O ambiente conta com disponibilidade de cardápios, pedidos e pagamentos. Todo processo é realizado de forma digital, por meio de um QR code, sem necessidade de instalação de aplicativos ou uso de equipamentos por parte dos clientes.O diretor e fundador da startup, Samuel Faccin, comenta que soluções como a da Pipeor mostram o quanto a tecnologia pode auxiliar tanto consumidores quanto trabalhadores destes eventos. “Nosso objetivo sempre foi levar simplicidade e facilidade para quem está comprando e, também, para quem está vendendo. Então, o sistema vai possibilitar que o participante da Gramado Summit possa se autoatender de uma forma fácil e rápida”, afirma.