Unilever conclui migração gigante para a nuvem

Accenture, Microsoft e Unilever acabam de completar uma das maiores e mais complexas migrações para a nuvem do setor de bens de consumo.

O movimento ajudou a Unilever, que possui mais de 400 marcas usadas por 3,4 bilhões de pessoas todos os dias, a se tornar uma empresa cloud-only. A expectativa é que esta abordagem melhorará significativamente a resiliência dos negócios, fortalecendo a segurança e aprimorando o controle do cenário de TI.

A Accenture e a Microsoft, por meio de sua joint venture, Avanade, trabalharam lado a lado com a Unilever para entregar a transformação em apenas 18 meses.

A aposta foi no Azure como principal plataforma de nuvem de forma a poder acelerar o lançamento de produtos, aprimorar o serviço ao cliente e melhorar sua eficiência operacional da companhia. A mudança também está alinhada com o compromisso de sustentabilidade da Unilever, ajudando a empresa a reduzir suas emissões de carbono.

O projeto inclui ainda o acesso a utilização de tecnologias do metaverso industrial, que usam dados em tempo real de gêmeos digitais para acelerar as fábricas do futuro, e o uso da plataforma de dados em nuvem existente para o fornecimento de insights e previsões.

O diretor executivo de tecnologia da Unilever, Steve McCrystal, ressalta o fato de a companhia ser uma organização verdadeiramente orientada por dados. “Estamos usando analytics avançados para uma tomada de decisão mais informada e ágil do que nunca. Esse projeto de transformação global nos permite atender com mais rapidez as necessidades dos nossos consumidores, que estão em constante mudança. Além disso, podemos alocar nossos recursos de forma mais eficaz, focar no que de fato impulsiona o crescimento e lançar serviços e produtos em menos tempo", avalia.

Por meio do poder da nuvem, inteligência artificial e sua fundação robusta de dados, a Unilever poderá prever e se adaptar às mudanças constantes nas necessidades do mercado com mais agilidade do que nunca. Será possível, por exemplo, manter avanços constantes em pesquisa e desenvolvimento, permitindo a criação de produtos inovadores em menos tempo e com maior eficiência.

"O caminho rumo à resiliência de negócios passa pela reinvenção total da companhia — o que envolve a transformação de cada parte do negócio — tendo a nuvem no centro dessa transformação", afirma a diretora executiva da Accenture e líder global da conta da Unilever,NicolevanDet.