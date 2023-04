CooperShoes adota solução da Oracle e acelera na direção do B2C

Cooperativa localizada em Picada Café (RS), a CooperShoes, está apostando na tecnologia da Oracle para se aproximar de forma personalizada do consumidor final. E os primeiros números começam a aparecer.

Após um mês de adoção do Oracle Responsys, a taxa de abertura de e-mails saltou de 1% para 12%. Um destaque das campanhas de sucesso que a CooperShoes promove é para os chamados sneakerheaders, os fãs de calçados raros.

"O sneakerhead fica esperando o envio do e-mail. Conseguimos notar que, assim que liberamos o e-mail marketing, o pico de Oracle Responsys corresponde 80% da comunicação em relação aos outros canais na primeira hora da campanha", comenta a Head de e-Commerce, Débora Pazzim.

Fabricante de marcas globais de calçados como Converse, a cooperativa foi formada no fim dos anos 1990 por ex-funcionários de uma outra empresa de calçados. Até 2021, a CooperShoes atuava no mercado B2B sem qualquer contato direto com o consumidor final.

A guinada para o comércio eletrônico foi um passo natural para incentivar a fidelização dos clientes com marcas de calçados que são líderes de vendas no mundo todo. E o Oracle Responsys ajudou a habilitar a comunicação da empresa com os consumidores finais.

Na época, a visão era de que o e-commerce da Coopershoes precisava de campanhas de marketing que comtemplassem temas mais específicos para entender o perfil do seu público. Débora relembra que a taxa de conversão era muito baixa e os designs das peças das campanhas enviadas por e-mail não eram exatamente o que a marca desejava.

“Quando mostramos o mapa de calor onde o cliente mais clicou em uma reunião de equipe, o time se identifica e se aproxima mais da experiência do cliente”, diz Débora. A implementação contou com a parceira do Compass UOL.

A CooperShoes pretende expandir as comunicações por mensagens de texto a médio prazo. “Esse perfil de público muito exigente e a CooperShoes tem no Oracle Responsys a ferramenta que apresenta as melhores estratégias para ampliar e aproximar seus clientes entendendo suas necessidades e oferecendo produtos personalizados”, analisa o presidente da Oracle do Brasil, AlexandreMaioral.