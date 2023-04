Edson Prestes, da Ufrgs, integra conselho global sobre o futuro da IA

Patricia Knebel

O professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), Edson Prestes, acaba de ser convidado pelo presidente do World Economic Forum, Børge Brende, a integrar o Global Future Council on the Future of Artificial Intelligence. O mandato é de março de 2023 a dezembro de 2024.O comitê é presidido por Stuart Russell e por Virginia Dignum, conta com 18 membros e faz parte de uma rede de comitês vinculados ao World Economic Forum que aborda temas relacionados à economia, meio ambiente, sociedade e tecnologia.