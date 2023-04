Caldeira está no TOP 5 das marcas mais inovadoras do Estado

Patricia Knebel

Com apenas dois anos de atuação no mercado, o Instituto Caldeira já se consolida como uma marca forte quando o assunto é inovação na mente dos gaúchos. O hub de inovação é a única marca da nova economia a figurar no TOP 5 da 25ª edição do Marcas de Quem Decide, do Jornal do Comércio. O resultado do levantamento realizado pelo IPO – Instituto Pesquisas de Opinião, foi apresentado nesta terça-feira, em evento realizado no Teatro do Sesi, em Porto Alegre. Foram 78 categorias, e o hub de inovação gaúcho, ficou na 5ª posição na categoria Marca Gaúcha Inovadora na lembrança e na preferência dos gaúchos. À sua frente estão Tramontina, Gerdau, Randon e Marcopolo, todas empresas tradicionais, mas que estão fazendo movimentos importantes na direção da colaboração e da inovação.