ACE projeta investir R$ 15 milhões em startups em 2023

Patricia Knebel

Vem aí uma safra muito boa de startups para os investidores colherem daqui a 7 ou 10 anos. Enquanto alguns enxergam esse cenário de alta dos juros, guerra persistente entre Ucrânia e Rússia e queda dos investimentos de risco em relação a 2020 e 2021 com receio, o cofundador da ACE Startups, Pedro Waengertner, já enxerga as boas oportunidades para apostar nos negócios em estágio inicial. “Esse é o melhor momento para os empreendedores criarem seus negócios e, os investidores, para montar um belo portfólio de empresas”, aponta. A ACE projeta bater o recorde de investimentos em 2023, superando os R$ 15 milhões, para cerca de 12 empresas. A empresa faz aportes em startups em estágios iniciais, especialmente pré-seed, e eventualmente seed, com cheques de R$ 500 mil a R$ 2 milhões. São operações que estão com o negócio rodando, e com receita pequena.Waengertner admite que buscar fundos para aportar nestas empresas (literalmente, quem investe no investidor) está um pouco mais difícil em função do cenário conjuntural. “Quem investe é bastante sensível à taxa de juros do mercado e à economia de uma geral. Mas, a verdade é que o investimento que eu faço hoje, vou colher daqui sete ou 10 anos. Então, se você não apostar que o mercado vai ficar bom até lá, melhor sair do Brasil”, analisa. A humanidade é feita de ciclos, e o humor do mercado não é, de fato, o ideal neste momento, em função dos desafios conjunturais. Mas, para o investidor, o comportamento de manada que existe, de todos falando mal, acaba contaminando e até gerando um clima pior. “Sempre tem que olhar o lado bom das coisas. Até mesmo os layoffs. Claro que demissão nunca é algo bom, mas isso acaba fazendo com que muita gente talentosa decida criar o seu negócio, e isso movimenta o mercado. Então, estamos super otimistas, embora essa não seja a lógica do mercado”, comenta. O cofundador da ACE Startups foi uma das atrações da Growth Arena no South Summit, que encerrou na sexta-feira, no Cais Mauá, em Porto Alegre. E aproveitou, claro, para chamar atenção para os empreendedores que, de fato, quere construir empresas robustas. “Olhe para o seu negócio, busque mentores – não precisa ser aquele super empreendedor de um unicórnio e nem um executivo de uma empresa, mas alguém que esteja em um ou dois estágios acima de você. O importante é fazer o produto certo que encaixe com uma dor do mercado e criar pelo menos um primeiro canal de vendas”, aconselha. Parece fácil, mas colocar tudo isso pra funcionar junto é difícil, admite. “Por isso que a gente não coloca só o capital, somos muito hands on, ou seja, sentamos com os criadores e montamos o plano. Esse é o segredo desses estágios mais iniciais. Só o dinheiro não adianta”, conclui Waengertner.