Não podemos nos acomodar nunca, avalia Eduardo Lorea

Patricia Knebel

Os avanços do ecossistema gaúcho de inovação são notórios nos últimos anos. Mas, para manter essa posição, é preciso seguir avançando sempre, defende o diretor Latam do South Summit e CEO da Numerik, Eduardo Lorea.“O mundo está progredindo. Vivemos a era de uma corrida pela competitividade, em que para se posicionarem bem as empresas precisam ser mais eficientes e buscar a sustentabilidade. Não podemos parar, porque os outros estão avançando”, aponta.Para ele, essa batalha foi vencida, e é um momento maravilhoso para o ecossistema. Mas não podemos parar. “Temos que seguir pensando em como ter startups conectadas com os grandes desafios da humanidade, corporações avançando e investidores atentos às oportunidades. Essa é uma corrida que não termina nunca “, avalia.O gaúcho Lorea, que foi um dos responsáveis por viabilizar as conexões que possibilitaram a vinda do South Summit Brazil para o Rio Grande do Sul, quando ainda morava em Madrid, está feliz com a evolução do evento em comparação com o ano passado.“O nosso principal indicador é a qualidade das conexões geradas, e nesse sentido é impressionante o que está acontecendo aqui”, conclui.