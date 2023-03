Investimentos em tech não vão parar, avalia presidente da Dell Brasil

É natural que as empresas repensem investimentos em períodos econômicos complexos como o atual — caracterizado pela alta dos juros e da inflação, no mercado interno, além das instabilidades internacionais e de uma guerra que se estende mais do que previsto. Mas, a tecnologia tem se mantido inabalável nesse contexto, aponta o presidente da Dell Technologies no Brasil, Diego Puerta, durante o South Summit Brazil, que encerrou nessa sexta-feira, em Porto Alegre.

“Essa continua sendo uma prioridade. É nos momentos econômicos mais desafiadores que os recursos tecnológicos surgem como caminho para garantir maior produtividade e eficiência”, avalia. Para o executivo, porém, não há dúvida de que o mercado está mais desafiado.

“Me preocupa muito mais o cenário econômico do que a demanda por tecnologia. Grandes projetos estão, sim, sendo discutidos, e o processo de tomada de decisão se estendendo. Mas, o que temos visto no primeiro trimestre deve ser tônica do semestre: a demanda por tecnologia sendo prioridade”, avalia.

O momento é positivo para a companhia – prova disso é que a Dell global registrou desempenho recorde nos dois últimos anos. “Aliás, o Brasil foi, talvez, o destaque dentro da operação global, e puxou bastante a média para cima, porque a demanda por tecnologia continua alta”, comentou o executivo, sem revelar números.

Segmento importante para a companhia, as pequenas e médias empresas estão indo muito bem, segundo avaliação do executivo. O executivo, assim como aconteceu no ano passado, marcou presença no South Summit Brazil 2023, e como bom gaúcho, não disfarçou o orgulho do movimento que está acontecendo no Rio Grande do Sul, e que tem no evento o seu principal símbolo.

“O Rio Grande do Sul sempre se destacou pela qualidade do ensino e mão de obra gerada, e pela competência em várias indústrias. Quando nos instalamos aqui, há 25 anos, nos aproveitamos muito disso, contratando boas pessoas. E o South Summit Brazil vem para fomentar ainda mais essa potência, relata.

Puerta comenta que o Rio Grande do Sul é o cérebro e o pulmão da operação no Brasil. “Está aqui toda a parte de desenvolvimento de soluções, de atendimento, estrutura de venda e operacional. É a nossa principal unidade, mais de 3 mil funcionários, e é aqui que está nosso polo global de desenvolvimento de soluções – um dos quatro polos da Dell no mundo”, exemplifica.

Apoio às startups

O programa Dell for Startups, lançado no ano passado, na primeira edição do South Summit Brazil, já conectou 462 empresas. “A iniciativa é um sucesso. As startups se cadastram e nós ajudamos no processo de desenvolvimento da infraestrutura de tecnologia, para que essas operações possam crescer o seu negócio”, explica.

Além do suporte tecnológico, a Dell Technologies mantém parceria com cerca de 45 aceleradoras brasileiras, como o Instituto Caldeira, de Porto Alegre. Em eventos realizados nestes ambientes de inovação, a companhia reúne essas startups com grandes empresas e investidores, de forma a estimular o desenvolvimento do ecossistema.