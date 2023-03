Airway Shield vence Competição de Startups

Patricia Knebel

Um dos grandes destaques do South Summit, a Competição de Startups 2023 consagrou a Airway Shield como principal destaque. A empresa desenvolveu um dispositivo que facilita a intubação guiando o tubo endotraqueal facilmente para dentro da traqueia e protege os médicos dos aerossóis. O anúncio das vencedoras foi realizado na tarde de sexta-feira. A Competição contou com mais de 2020 inscrições e, entre as 47 finalistas selecionadas, 31 eram brasileiras e 16 internacionais. “Os jurados tiveram uma tarefa difícil para escolher quais seriam as vencedoras, mas com certeza, todas as startups presentes puderam ter o South Summit Brazil como uma vitrine diante de fundos e possíveis de investidores. Este ano, tivemos o montante significativo para investimento na América Latina”, ressalta Thiago Ribeiro, CEO do evento no Brasil.