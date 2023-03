Já foi o tempo do fundador apenas bom de papo, aponta Rodrigues

Patricia Knebel

O novo normal é o velho normal. Para o manager partner da Headline e cofundador do Buscapé, Romero Rodrigues, o que estava fora da curva foi o que aconteceu em 2019, 2020 e 2021. E não o cenário de agora.Isso porque, o excesso de capital de risco fez com que as companhias fizessem uma série de ações que não faziam sentido nenhum. “Tinha empresa, literalmente, vendendo mais barato do que custava o produto ou solução, sem falar os investimentos em marketing. Hoje, isso não se sustenta mais”, aponta o empreendedor, que participou de um painel no segundo dia do South Summit Brazil.Segundo ele, empreender é fazer mais com menos. A perspectiva agora é para uma volta ao que vivíamos de 2016 a 2019, quando os valuations das startups eram mais equilibrados. “Os fundadores precisam pensar em crescer, sim, mas de forma mais saudável”, projeta.Rodrigues disse ainda que vai ser mais difícil captar neste cenário atual e os cheques serão menores do que nos últimos anos, mas quem conseguir os aportes vai estar livre de concorrer com um monte de startups bem capitalizadas.A história mostra que as startups criadas na crise são melhor sucedidas, aponta. Isso porque constroem modelos de negócios mais equilibrados, escaláveis e com números saudáveis de lucratividade.“Antes, o empreendedor que era bom de papo, mas não entregava, conseguia ganhar o jogo, porque era tanto dinheiro, que não tinha concorrência. Esse cara agora está fora. É a hora do fundador que sabe operar bem a empresa, tocar o time e resolver uma dor importante do mercado”, aponta.