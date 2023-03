RS Tech 2023: 79,9% das startups gaúchas ainda não tiveram aportes

Uma prévia do RS Tech 2023, que fornece uma fotografia do ecossistema de inovação do Rio Grande do Sul, foi apresentada durante o South Summit Brazil. Realizado em parceria entre o Instituto Caldeira e o Governo do Estado do Rio Grande do Sul — por meio das secretarias de Inovação, Ciência e Tecnologia e a de Planejamento, Governança e Gestão — o estudo, que contou ainda com o participação do SebraeX, Reginp e AGS, tem como objetivo fornecer dados oficiais sobre as startups gaúchas.

"Ao realizar essa pesquisa em profundidade, o objetivo do RS Tech é, por meio da coordenação de múltiplos atores, ajudar na construção de políticas públicas para o setor", diz o CEO do Instituto Caldeira, Pedro Valério.

Os dados compilados irão orientar para a construção de políticas públicas alinhadas com as necessidades da região e direcionar ações dos demais agentes para o amadurecimento do setor.



A fotografia do ecossistema de inovação gaúcho:

A maioria dos sócios-fundadores é de homens (67,8%);

O nível de escolaridade dessas pessoas é alto, com 35,7% com doutorado ou mestrado concluídos;

Com relação à distribuição geográfica, 82,4% das startups estão localizadas no eixo entre Porto Alegre e Caxias do Sul;

As empresas gaúchas desenvolvem soluções, principalmente, nas verticais de saúde, agronegócio e gestão de negócios;

Por estágio de desenvolvimento, 51,9% estão em fases mais maduras;

54,8% dos sócios-fundadores percebem o ecossistema de inovação gaúcho como tendo alto ou médio-alto nível de desenvolvimento;

Na perspectiva de acessos a recursos, 79,9% das startups ainda não passaram por nenhuma rodada de investimento.

Panorama da inovação no RS



A prévia do estudo – apresentada no RS Innovation Stage pelo pesquisador responsável, Rodrigo Morem da Costa, do DEE-SPGG – obteve mais de 400 respostas, registradas até janeiro de 2023. As perguntas abordaram questões de aspectos gerais e econômicos.

"O lançamento preliminar já mostra a importância de termos um panorama das startups gaúchas e o quanto o estudo completo vai nos auxiliar a projetar políticas públicas ainda mais eficientes de fomento para desenvolver negócios disruptivos, que são o motor da nova economia", afirma a secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia, Simone Stülp.