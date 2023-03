Estamos vendo a expressão da nova Porto Alegre, celebra Josep Piqué

Patricia Knebel

Porto Alegre é a capital global da inovação essa semana. “Esse é o evento mais importante do mundo nestes dias”, disse o espanhol Josep Piqué, presidente executivo de La Salle Technova Barcelona e consultor do Pacto Alegre. Mesmo acompanhando de perto a evolução do ecossistema gaúcho de inovação, ele não disfarçou a alegria de ver o South Summit Brazil lotado.“O que estamos vendo aqui, em todos esses galpões do Cais Mauá, é a forma de expressão da nova Porto Alegre. O futuro da cidade está nas nossas mãos”, celebrou.Piqué analisa o sucesso do evento como o resultado de um trabalho muito forte que iniciou há cerca de quatro anos, com a criação do Pacto Alegre. “Foi uma construção coletiva para colocar a cidade como uma referência global de inovação. Isso levou a uma articulação importante, sempre com uma governança forte, que levou uma visão de trabalho de futuro”, disse.Grande conhecedor do ecossistema global de inovação, ele sabe de cor qual deve ser o próximo passo do Rio Grande do Sul: conectar tudo isso que está sendo feito com outros ambientes globais, como Vale do Silício, Barcelona, e outros.“Isso que tornará esse movimento mais robusto, intensificando os resultados na atração de talentos, geração de tecnologia e maior presença de investidores. O South Summit já é um passo importantíssimo para isso”, pontua.