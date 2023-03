O South Summit Brazil virou uma grande causa, celebra Thiago Ribeiro

A segunda edição do South Summit Brazil inicia amanhã em Porto Alegre em meio a clima de euforia, expectativa por uma programação com mais de 900 palestrantes e uma certeza: o ecossistema de inovação gaúcho vive um momento único.

“O South Summit virou uma grande causa, e todo mundo entendeu isso. Esse é o grande segredo do sucesso, que está muito mais relacionado ao envolvimento das pessoas para tornar isso possível do que a qualquer outro fator”, afirma o CEO do South Summit Brazil, Thiago Ribeiro.

O evento ocorre no Cais Mauá, entre os dias 29 e 31 de março, e será palco para as grandes discussões que devem auxiliar investidores e empreendedores a terem uma perspectiva mais clara sobre como as coisas vão se comportar daqui para a frente.

Jornalista de formação com mestrado em Ciência da Computação, Ribeiro descobriu na área de tecnologia e inovação mais do que uma oportunidade para empreender. Foi um dos criadores do POA Digital e um dos responsáveis pelo lançamento da plataforma de dados abertos da Prefeitura de Porto Alegre. Dirigiu a Associação Gaúcha de Startups e liderou a Rede Global de Empreendedorismo no Rio Grande do Sul, a partir da Endeavor.

“Eu me tornei um ativista desta causa. Hoje, tenho o privilégio de fazer do meu trabalho, da minha profissão, algo que eu acredito para a vida. Sou um privilegiado por ajudar a tornar uma realidade uma iniciativa como South Summit Brazil”, comenta.

Mercado Digital - Por que as pessoas abraçaram o South Summit desta forma tão visceral?

Thiago Ribeiro – O South Summit já tinha a sua lógica originária, na Espanha, de se apresentar como uma plataforma de negócios, e não apenas um evento. E quando olhamos para essa conexão que aconteceu aqui em Porto Alegre, no Brasil, é porque o South Summit virou uma grande causa, e todo mundo entendeu isso. Esse é o grande segredo do sucesso, que está muito mais relacionado às pessoas do que a qualquer coisa. Ao pensar no que acontece em Madrid, onde o projeto nasceu, podemos dizer que o modelo é o mesmo, as premissas são as mesmas, o playbook que a gente segue é o mesmo. O grande diferencial são as pessoas. É a nossa gente, que está fazendo junto conosco, um grande trabalho para tornar isso possível.

MD – Que fatores ajudaram a tornar esse evento uma realidade aqui?

Ribeiro – Uma questão importante é que não tínhamos um evento dessa qualidade, dessa natureza no Rio Grande do Sul e nem na América Latina. Existia uma carência para algo desta potência. O segundo ponto está muito relacionado à construção que nós fizemos para trazer o evento. Teve o papel fundamental do Governo do Estado, sobretudo na pessoa do governador Eduardo Leite, da Prefeitura de Porto Alegre a partir da liderança do Sebastião Melo, do empresariado e da academia. E aqui não dá para deixar de citar o professor Jorge Audy, que é uma grande liderança e referência do setor. Tudo isso fez com que conquistássemos a confiança dos empresários – prova disso é a forte presença de patrocinadores locais, nacionais e internacionais.

MD – Essa edição acontece em meio a um cenário desafiador, com muitas oportunidades mas também de alta dos juros, queda de investimentos e demissões nas empresas de tech e startups. Você acredita que o evento pode ajudar a direcionar os próximos passos do mercado?

Ribeiro – Sem dúvida, um dos papéis do South Summit é trazer essa discussão para um fórum que é gigantesco e reúne os principais players da atualidade. Esses assuntos vão estar no palco e também na mesa de bar, nos corredores e em tudo que permeia o evento durante esses três dias. Estamos passando por um momento bastante atípico nos últimos anos. Primeiro, tivemos a euforia desde 2021 dos grandes investimentos de risco para as startups e dos valuations gigantescos. Mais recentemente, veio uma maior cautela dos investidores de risco que, em função do cenário global de alta dos juros, estão preferindo olhar para investimentos de menor risco menor que as startups. Sem falar na falência do Silicon Valley Bank e da reestruturação financeira de negócios na área da tecnologia. Todas essas são as questões do momento serão debatidas pelos participantes nos próximos dias.

Mercado Digital – Você é otimista sobre os próximos passos do ecossistema?

Ribeiro – Sou um otimista por natureza. Sempre há uma perspectiva diferente, por mais que os processos sejam doloridos. Apesar das dificuldades que se anunciam, a médio prazo o cenário é positivo porque também passamos todos a ter uma visão mais realista do mercado de negócio. Vamos viver, sim, um momento de realinhamento, de reacomodação, e que vai fazer com que os negócios tenham, de fato, o seu real valor, com condições de prosperar ou não. O que vem por aí é um mercado mais consistente e mais realista. E eu vejo isso com bons olhos. Mas, temos que nos manter vigilantes. Estamos dando passos muito firmes no sentido de melhorar a nossa condição, de alcançar posições melhores, mas o jogo está longe de estar ganho. Nosso grande desafio, do qual não podemos descuidar um minuto sequer, é não retroceder qualquer milímetro que seja.